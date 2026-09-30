Montevideo City Torque vs Peñarol EN VIVO: comenzó un partido clave por el Torneo Clausura y también por la Tabla Anual

La lista de convocados de Peñarol

En Peñarol no entraron en la convocatoria Jonathan Rodríguez ni los lesionados Eduardo Darias, Diego Laxalt y Gonzalo Gelini. Vuelve Mauricio Lemos. No está Germán Pezzella porque su contrato fue inscripto después de la fijación de la primera fecha que, según el calendario original, era la que correspondía a este compromiso. Mirá la nómina completa en esta nota.