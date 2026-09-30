Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Montevideo City Torque vs Peñarol EN VIVO: comenzó un partido clave por el Torneo Clausura y también por la Tabla Anual

Atrasado desde la primera fecha, Montevideo City Torque recibe a Peñarol en el Estadio Centenario en un partido clave para el desenlace de las tablas

30 de septiembre 2026 - 18:04hs
Lucas Ferreira

Lucas Ferreira

Foto: @OficialCAP
Franco Pizzichillo

Franco Pizzichillo

Foto: @MvdCityTorque

EN VIVO

Peñarol enfrenta a Montevideo City Torque este miércoles desde la hora 20.00, en el Estadio Centenario, en partido atrasado de la primera fecha del Torneo Clausura. Los tres puntos en juego son claves tanto para este certamen como para la Tabla Anual.

Las estadísticas del partido

.

Comenzó el partido

Ya juegan en el Centenario Peñarol contra Montevideo City Torque.

El saludo de Peñarol a sus hinchas

Tras unos partidos sin público, por sanción, los jugadores de Peñarol vuelven a contar con el apoyo de su gente y así los saludaron en el Estadio Centenario.

Insólito: Peñarol y Montevideo City Torque volverán a jugar

El sorteo de la Copa AUF Uruguay determinó que Peñarol y City Torque se vuelvan a enfrentar pronto, por los cruces eliminatorios de la Copa AUF Uruguay, que se sortearon hoy. Lo insólito de la situación es que ambos compartieron grupo en la copa y el reglamento determina que igual puedan volver a enfrentarse.

Así jugará Montevideo City Torque contra Peñarol

Nahuel Herrera vuelve a ser titular en Peñarol

Se confirmó la formación de Peñarol

Así jugará el aurinegro.

Javier Feres será el juez del partido

El árbitro central del cotejo de esta noche será Javier Feres. El mismo que estaba designado para la primera fecha cuando el partido fue suspendido.

Lo que dijo Leonel Jaime antes del partido

El argentino Jaime habló sobre el fútbol uruguayo y su presente en Peñarol.

¿En qué está la recuperación de Leonardo Fernández?

Mirá cómo evoluciona Leonardo Fernández de su operación de ligamentos de rodilla y por qué el club decidió que no viaje a España? Los detalles en esta nota.

La lista de convocados de Peñarol

En Peñarol no entraron en la convocatoria Jonathan Rodríguez ni los lesionados Eduardo Darias, Diego Laxalt y Gonzalo Gelini. Vuelve Mauricio Lemos. No está Germán Pezzella porque su contrato fue inscripto después de la fijación de la primera fecha que, según el calendario original, era la que correspondía a este compromiso. Mirá la nómina completa en esta nota.

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo de lo que será un auténtico partidazo por todo lo que hay en juego: Montevideo City Torque vs Peñarol.

Tablas de posiciones del Clausura y la Anual

Las más leídas

Federico Valverde, el pulmón de Real Madrid de José Mourinho, apura los plazos en su recuperación de la lesión y existe optimismo con un pronto regreso

Brian Rodríguez abandonó la delegación de la selección uruguaya por un motivo insólito: no puede entrar a India por no tener espacio en su pasaporte

No se olvidan: la prensa de Liverpool celebra el show goleador de Darwin Núñez con la selección uruguaya de la mano de Diego Forlán ante Corea del Sur

Montevideo City Torque vs Peñarol: día, hora, precio de las entradas y equipo arbitral para un duelo crucial para el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Temas

Peñarol Montevideo City Torque Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos