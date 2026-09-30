Peñarol enfrenta a Montevideo City Torque este miércoles desde la hora 20.00, en el Estadio Centenario, en partido atrasado de la primera fecha del Torneo Clausura. Los tres puntos en juego son claves tanto para este certamen como para la Tabla Anual.
Montevideo City Torque vs Peñarol EN VIVO: comenzó un partido clave por el Torneo Clausura y también por la Tabla Anual
Atrasado desde la primera fecha, Montevideo City Torque recibe a Peñarol en el Estadio Centenario en un partido clave para el desenlace de las tablas