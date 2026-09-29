Luego del susto, Leonel Jaime habló del golpe con Peñarol ante Boston River: "Me hice mierda" y "Acá se pega muchísimo más que en Argentina"; mirá el video

Leonel Jaime se repuso del fuerte golpe que recibió en el final del partido en que Peñarol derrotó 2-1 a Boston River el pasado sábado a la noche en la hora con un gol de Abel Hernández y este miércoles, será titular en el trascendente encuentro postergado de la primera fecha del Torneo Clausura ante Montevideo City Torque, un durísimo rival, en el Estadio Centenario. En las últimas horas, recibió el reconocimiento de jugador del mes y joven talento de julio-agosto por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El extremo argentino de 20 años, terminó llorando en el banco de suplentes de los aurinegros tras su salida y su presencia en el compromiso ante los celestes se vio comprometida, ya que salió rengueando del escenario de juego.

No obstante, como informó Referí este lunes, ya se encontraba mejor y Diego Aguirre finalmente lo colocará de entrada.

"Mis compañeros son como hermanos dentro de la cancha", dijo Leonel Jaime en entrevista con AUFTV.

Javier Feres, quien suspendió Montevideo City Torque vs Peñarol por apagón en el Charrúa, fue designado para hacerlo este miércoles en el Estadio Centenario

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El juvenil habló de la importancia de su familia. "Vivo con mi pareja como en Buenos Aires. Soy muy familiero desde siempre y cuando no pueden venir, estamos muy cerca y puedo viajar. Mi familia me vio llorar, sonreír, estuvo en las buenas y en las malas, ellos son el pilar de lo que soy yo hoy".

Y prosiguió: "Mi viejo siempre me enseñó que no hay que mirar lo bueno ni lo malo en el tema redes. A veces me ponen cosas lindas y a veces me pegan palos. Me entra por un oído lo bueno y me sale por el otro oído lo malo. No me afecta en nada ni me agranda", sostuvo el argentino.

Para Jaime, "River y Peñarol están los dos entre los cinco del continente. Son muy, muy grandes. ¿La gente? Allá me tocaron malas con River y se ponía fastidiosa, se hacía sentir y acá en Peñarol, la gente también se hace sentir, es tremenda y son un jugador más para el equipo".

Lucas Ferreira y Leonel Jaime celebran el primer gol de Peñarol contra Boston River Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Desde su llegada se adaptó bien y dijo: "Los más grandes, los capitanes y los referentes me trataron muy bien desde el día uno. Me dijeron 'sentite como en tu casa' y por suerte me pude adaptar rápido".

También fue consultado acerca de compartir equipo con Germán Pezzella, argentino y campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022, con quien ya estuvo en River Plate de la vecina orilla.

"Es un tipo que tiene voz, que te hace poner los pies sobre la tierra. Cuando te tiene que alabar, lo hace, y cuando te tiene que decir algo para corregir, te lo dice. Es un crack, un referente, un capitán, es como un papá", explicó.

A su vez, consultado acerca de si se pega más en el fútbol uruguayo o en el argentino, explicó: "Acá se pega muchísimo más que en Argentina, porque allá se pega y los líneas te limitan. Acá podés pegar tres o cuatro y recién te limitan. Pero es fútbol. Me puedo enojar cuando insultan a mi familia o me quieren prepotear".

Con relación al golpe que sufrió en el final ante Boston River el pasado sábado, dio su versión.

"Fue solo el golpe. Me había asustado. Toco madera porque nunca me lesioné en mi carrera, ni un desgarro".

Leonel Jaime y su llanto sobre el final ante Boston River tras el golpe en la espalda por el que tuvo que salir al final por el Torneo Clausura

Y agregó: "Cuando me paré, sacaron el lateral y quise jugar. Sentí como que se movió la espalda y ahí dije: ‘Me hice mierda’. Frené, hice dos pasos y no podía caminar y mi cabeza quedó esa imagen y salí explotado. Pero me hice revisar, me dieron unos antiinflamatorios y fue un golpe".

Con relación al partido de este miércoles ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura, también dio su opinión.

"Para nosotros antes de un partido son todas finales. Del primero al último son todas finales. Salimos a jugar como si fuera el último; todos los jugamos de la misma manera. Primero, vamos a apuntar a City Torque, que es lo que se viene ahora, y lo haremos a nuestra manera”, explicó.

Y agregó: “Después nos toca Racing. También lo vamos a enfrentar como si fuera una final, como lo venimos haciendo con todos los rivales".