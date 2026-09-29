Sin Germán Pezzella, pero con Leonel Jaime, Peñarol se prepara para una auténtica final contra Montevideo City Torque

El plantel de Peñarol entrenará este martes en horas de la tarde y quedará concentrado para enfrentar este miércoles a Montevideo City Torque en partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura.

Montevideo City Torque es el único líder del Clausura con 18 puntos a pesar de tener este partido de menos jugado. Lo sigue Liverpool con 17, mientras que Peñarol tiene 15, una unidad más que Deportivo Maldonado, Nacional y Cerro.

Por eso, este encuentro es clave para ambos equipos. Para los de Marcelo Méndez es una oportunidad única para sacarle seis unidades de ventaja a Peñarol. Para los aurinegros, la chance de llegar a la punta. Después quedarán todavía siete fechas por jugarse en el Clausura.

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En la Tabla Anual, el valor de los puntos que estarán en juego también es importante.

Peñarol es el puntero con 58 puntos mientras que City Torque es tercero con 53. En el medio está Deportivo Maldonado con 55. También pesa y mucho lo que ambos se jugarán mañana para la tabla acumulada.

Peñarol sin Germán Pezzella

El argentino Germán Pezzella no será tenido en cuenta por Diego Aguirre para este partido porque hay una posibilidad reglamentaria de que City Torque reclame puntos si es alineado.

La misma situación se dio en la sexta fecha del Torneo Intermedio, antes del partido contra Cerro Largo, con Thiago Espinosa porque el jugador registró contrato con Peñarol con posterioridad a la fijación de esa fecha.

Entonces, Peñarol consultó con Gastón Tealdi y Guillermo Piedracueva quienes asesoraron al club de que había una situación reglamentaria vidriosa porque dos artículos diferentes generan dos argumentos, uno a favor de su inclusión y otro a favor de un posible reclamo. Por eso no lo usaron y lo mismo harán ahora con Pezzella.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, declaró este lunes en Último al Arco de Sport 890: "Tenemos argumentos para que juegue, pero hay también posibilidad de que nos presenten un reclamo y como sabemos que los tribunales responden a Nacional, capaz que por hacerle un favor a (Ignacio) Alonso nos sacan los puntos".

A pesar de politizar -una vez más- la situación, lo cierto es que la situación jurídica no es clara y puede derivar en dos opiniones diferentes, lo cual nada tiene que ver con Nacional en este caso.

El martes de la semana próxima, Pezzella jugará contra Benín en Argentina en el partido de despedida de Lionel Messi con la selección argentina. Viajará ese mismo día y volverá en la madrugada, luego del encuentro. El fin de semana estará disponible cuando Peñarol enfrente a Racing a la hora 19.30 en el Estadio Centenario, el domingo.

Nahuel Herrera, el sustituto de Pezzella

Nahuel Herrera volvió a los entrenamientos con Peñarol tras su lesión en el pie hace un mes

Aguirre tiene a tres opciones para sustituir al zaguero argentino: Nahuel Herrera, Franco Romero y Brian Barboza.

Se inclinará por Herrera quien volvió a las canchas contra Danubio, por Copa AUF Uruguay, tras superar una lesión en el quinto metatarsiano, y que el sábado entró contra Boston River.

Mauricio Lemos también estará a la orden tras superar la lesión que lo marginó los últimos partidos y es probable que reaparezca, pero en el banco.

Aguirre lo terminará de definir por la noche, cuando el plantel quede concentrado.

También está recuperado el juvenil Facundo Álvez, pero todavía le falta fútbol, luego de su operación de cadera.

Leonel Jaime estará a la orden

Lucas Ferreira y Leonel Jaime celebran el primer gol de Peñarol contra Boston River Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El argentino Leonel Jaime salió lesionado el sábado en el triunfo de Peñarol sobre Boston River.

Sin embargo, el domingo ya no experimentó más dolor y el lunes entrenó con normalidad.

Será evaluado físicamente este martes por la tarde, en el entrenamiento aurinegro donde Aguirre preparará las acciones de pelota quieta y dará los últimos retoques tácticos para el partido.

La formación que se proyecta para el miércoles es: Washington Aguerre, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa; Leandro Umpiérrez; Leonel Jaime y Matías Arezo.

En materia de lesionados, el argentino Gonzalo Gelini seguirá parado (por su desgarro) dos semanas más mientras que Luis Angulo y Eduardo Darias están en la recta final de su recuperación al igual que Lemos y pueden volver a la convocatoria el fin de semana (Lemos es el que tiene más chances de ser convocado este miércoles).