La arenga sin gritos de Rodrigo Bentancur antes de la victoria de la selección uruguaya contra Corea: "Le apuntamos a la cabeza al arquero"

La selección uruguaya venció 4-1 a Corea del Sur este lunes por la mañana en Seúl, en lo que representó la primera victoria de Diego Forlán como entrenador interino de la celeste.

Este martes, un día después del encuentro, la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) publicó un video en el que se ve la arenga previa al partido, realizada por el nuevo capitán Rodrigo Bentancur .

El volante del Tottenham Hotspur de Inglaterra, que se quedó con la cinta tras la baja de Federico Valverde por lesión , no utilizó los gritos para motivar a sus compañeros, pero fue claro a la hora de pedirles entrega en cada cruce .

"La primera pelota es nuestra. ¿La segunda pelota? Es nuestra. ¿Tercera pelota? Nuestra. La dividida es nuestra", afirmó en principio el capitán, mientras caminaba por el pasillo rumbo a la cancha.

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Luego, el centrocampista afirmó que si llegaba una "pelota al área", el arquero Cristopher Fiermarín "sale y parte al medio a todos", y si había una "pelota dentro del área de ellos": "Le apuntamos a la cabeza al arquero, si después la clavo en el ángulo bien".

Tras esta arenga de Bentancur tomó la palabra Darwin Núñez, que con dos años y medio sin convertir en la selección comenzó a decirle a sus compañeros: "Sin miedo a errar, carajo. Sin miedo a errar banda, juguemos". Luego anotó dos de los cuatro goles.

El último jugador que se escucha en el video es Ronald Araujo. "Disfrutemos que es hermoso, siempre es lindo", aseguró el zaguero del Liverpool.