Costa Rica echó al DT con el que dialogaba Daniel Carreño para que Francisco Calvo regresara antes a Nacional y designó inmediatamente a Bryan Ruiz

El argentino Fernando Batista fue cesado este lunes como seleccionador de Costa Rica tras un desastroso inicio del equipo en la Liga de Naciones de la Concacaf, anunció la Federación Costarricense de Fútbol.

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Batista y su cuerpo técnico fueron separados de sus puestos tan solo seis meses después de asumir el cargo, y luego de que la escuadra perdiera ante Curazao y Haití en las dos primeras fechas de la Liga de Naciones.

"El Bocha", de 56 años, será sustituido de manera interina por el exinternacional costarricense Bryan Ruiz , histórico volante tico que enfrentó a Uruguay en el Mundial Brasil 2014.

Francisco Calvo (c) de Costa Rica disputa el balón con Sherel Floranus de Curazao

En Costa Rica juega y está convocado actualmente el zaguero Francisco Calvo , figura en Nacional, por quien el entrenador tricolor Daniel Carreño se había contactado con Batista para que vuelva "un poquito antes" a Uruguay , antes de que su selección termine su participación en esta Fecha FIFA.

El gol en contra de Francisco Calvo, el zaguero de Nacional, que volvió a perder con Costa Rica y que podría regresar antes a los tricolores; mirá el video

Daniel Carreño tras la victoria de Nacional ante Cerro Largo: "Lo importante es ganar", y las gestiones para que Francisco Calvo vuelva "un poquito antes"

La selección tica debe jugar ante Nicaragua este jueves de visitante y cerrará el domingo 4 de octubre ante Haití de local.

La idea en Nacional era que, si Costa Rica obtenía buenos resultados, Calvo fuera liberado antes del último cotejo y pudiera estar a la orden para el partido que tendrán los albos ante Montevideo City Torque el lunes 5.

Bryan Ruiz y Francisco Calvo

Ante los malos resultados del combinado, el defensa podría ser liberado en caso de una derrota ante Nicaragua, ya que quedaría muy comprometida la clasificación para el último partido ante Haití.

Cambio de mando en Costa Rica

"Este es un cambio que se está decidiendo por los malos resultados que se han dado en estas dos fechas de la Liga de Naciones (...), ya no queremos seguir esperando" mejores resultados, lamentó el presidente de la Federación, Osael Maroto, al comunicar el cese de Batista.

Al contratar al entrenador argentino, Costa Rica apostó por un técnico que le hiciera reverdecer la gesta del Mundial Brasil 2014, cuando sorprendió al superar la primera fase, en la que enfrentó a Inglaterra, Uruguay e Italia.

Luego llegó hasta cuartos de final, donde cayó ante Países Bajos.

Poca paciencia

El objetivo de Batista era volver a ilusionar a la afición de cara a la próxima Copa del Mundo en 2030.

Sin embargo, Costa Rica sumó dos derrotas al hilo en su inicio de la Liga de Naciones, donde está encuadrada en el Grupo A y en partidos en los que Calvo fue titular y capitán.

El jueves perdió 4-3 ante Curazao como local, en un encuentro disputado en el Estadio Ricardo Saprissa, en San José, donde los ticos llegaron al descanso con una ventaja de 3-0.

Tres días después volvieron a morder el polvo ante Haití, que ganó 2-0 en el Sabina Park en Kingston, Jamaica, con el segundo gol en contra de Calvo.

El gol en contra de Francisco Calvo

Con estos resultados, Costa Rica necesita ganarle a Nicaragua de visita el jueves y a Haití como local el domingo, además de otras combinaciones, para clasificar a la siguiente ronda.

"Los resultados no nos acompañaron" y la situación "nos tiene a todos muy preocupados y muy tristes", afirmó Maroto.

Batista dijo tras caer ante Haití que tenía "toda la fuerza" para sacar la situación adelante porque confiaba "a muerte" en el trabajo de sus jugadores.

Francisco Calvo con la selección de Costa Rica Foto: AFP

Al frente del combinado tricolor, el técnico argentino logró tan solo un triste empate ante Jordania (2-2) y cayó goleado con Irán (5-0), Inglaterra (3-0) y Colombia (3-1) en partidos amistosos.

Será sustituido por Ruiz, exvolante que solo ha ocupado el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, uno de los principales equipos del país. Lo hizo de manera interina durante este año.

El nuevo seleccionador, de 40 años, disputó tres mundiales como jugador, entre ellos el de Brasil 2014.

Francisco Calvo con la selección de Costa Rica

"¿Quién más que él entiende y sabe lo que significa ponerse esa camiseta?", indicó Maroto.

Sin embargo, aclaró que Ruiz tomará las riendas para los dos próximos partidos. Después se valorará su continuidad, según el directivo.

Batista, quien dirigió a varias selecciones juveniles de Argentina y a la absoluta de Venezuela, sustituyó al mexicano Miguel "Piojo" Herrera, despedido en noviembre tras no conseguir un cupo al Mundial de Norteamérica 2026.

Con base en AFP