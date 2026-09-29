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Una granizada dañó viviendas y autos en Argentina: un vecino pesó una piedra de hielo de más de medio kilo

Un vecino recogió una piedra de granizo y la pesó: la balanza marcó 595 gramos

29 de septiembre de 2026 8:02 hs
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Una fuerte tormenta de granizo afectó este lunes 28 de setiembre a varias localidades de la provincia argentina de Córdoba. Según informó Metsul, las zonas más perjudicadas fueron Unquillo y Mendiolaza, en la región de Sierras Chicas, donde se registraron daños en vehículos, viviendas y árboles.

En Unquillo, un vecino recogió una piedra de granizo y la pesó: la balanza marcó 595 gramos. Metsul aclaró que se trata de una medición particular, sin verificación oficial, y que no está confirmado que sea un récord para la provincia.

En Mendiolaza, residentes compararon el tamaño de otras piedras con pelotas de golf, mandarinas y pelotas de tenis.

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La tormenta se desató durante la madrugada, después de un fin de semana de altas temperaturas. De acuerdo con Metsul, el ingreso de aire más frío y húmedo desde el sur, al encontrarse con la masa de aire cálido que predominaba en la zona, favoreció la formación de tormentas intensas.

El granizo rompió vidrios de autos estacionados y dañó techos. Una persona resultó herida en Unquillo cuando un techo de chapa se derrumbó sobre ella. También se reportó granizo en sectores de la ciudad de Córdoba y en rutas hacia Alta Gracia y Punilla.

El gobierno provincial movilizó asistencia para las familias afectadas, mientras equipos municipales y provinciales comenzaron a evaluar los daños y distribuir suministros.

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