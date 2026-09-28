Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 28 de setiembre, según el BROU

El dólar abrió este lunes 28 de setiembre en Uruguay con un valor de $ 39,10 la compra y $ 41,60 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
28 de septiembre de 2026 9:14 hs
Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.495 la compra y A$ $ 1.545 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, hubo una variación del 0,32%.
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,69 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,66, de acuerdo a la herramienta Cuex.
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