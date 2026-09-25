Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 25 de setiembre, según el BROU

El dólar abrió este viernes 25 de setiembre en Uruguay con un valor de $ 39,10 la compra y $ 41,50 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
En el histórico, la compra y venta del dólar subió $ 0,15 con respecto al jueves 24 de setiembre.
Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este viernes a A$ 1.490 la compra y A$ $ 1.540 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, hubo una variación del 0,33% con respecto al jueves.
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,35 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,65, de acuerdo a la herramienta Cuex.