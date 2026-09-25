Luego de la pelea con Uruguay, la selección de Chile sub 20 femenina tuvo un nuevo incidente tras perder el oro en los Odesur ante Venezuela; mirá el video

La selección sub 20 femenina de Chile , que días atrás tuvo un incidente ante su par de Uruguay en un amistoso en Santiago, volvió a protagonizar un lío luego de la final de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026.

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El combinado trasandino perdió la medalla de oro ante Venezuela en una final que se definió por penales.

Chile ganaba 1-0 y acariciaba el título, pero en los descuentos la vinotinto tuvo un penal a su favor e igualó 1-1.

Incidentes entre la sub 20 femenina de Chile y Venezuela tras la final de los Odesur

Luego, en la definición por penales, Venezuela se impuso por 4-2, quedándose con la medalla de oro , mientras que las trasandinas debieron quedarse con la plata, en un podio que había completado Uruguay con el bronce.

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Incidentes de la sub 20 de Chile ante Venezuela tras la final femenina de fútbol de los Odesur

Tras el partido, mientras las jugadoras vinotinto celebraban, hubo una reacción de jugadoras chilenas que desencadenó un altercado, lo que llevó a que asistentes y efectivos policiales ingresaran a la cancha para retomar el orden.

“Entendemos la bronca pero no es la forma, hay que saber perder”, dijo uno de los comentaristas. “Esta imagen es lamentable”.

“Chile repitiendo episodios que ya tuvo con Uruguay, por más bronca que tengas, hay que saber perder”, agregó.