Diego Aguirre habló tras el empate de Peñarol ante Danubio en Copa AUF Uruguay: "Empieza una semana decisiva para nosotros"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , destacó el valor que tuvo para su equipo el partido que este jueves de tarde igualaron 1-1 ante Danubio en Jardines del Hipódromo en el cierre del Grupo 1 de Copa AUF Uruguay y se enfocó en la recta final de la Liga AUF Uruguaya en donde la próxima semana defenderá su liderazgo ante Montevideo City Torque .

Tras culminar el encuentro, Aguirre habló en la transmisión para la televisión: “Fue un partido que nos viene bien para dar ritmo a los jugadores que estamos viendo”.

El entrenador alineó a los suplentes, no jugó ninguno de los habituales titulares, y tuvieron minutos los futbolistas más jóvenes del plantel.

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“Estaba planificado que Nahuel, Jona (Rodríguez), Trindade y Batista jugaran 45 minutos. Ahora nos tenemos que preparar para lo que viene porque empieza una semana decisiva para nosotros”.

Peñarol jugará ante Boston River el sábado a la hora 18.30 en el Estadio Centenario a puertas cerradas y sin hinchas, en su segundo partido de los cuatro que fue castigado por la Comisión Disciplinaria.

Cuatro días después tendrá una final, el miércoles 30, enfrentará a Montevideo City Torque en un partido clave porque se encontrarán primero y segundo de la Tabla Anual. Si Peñarol gana le sacará cinco puntos a los celestes. Si gana Torque será nuevo líder de la tabla del año.

Consultado Aguirre sobre los minutos que sumaron los futbolistas más jóvenes de su plantel, apuntó: “Siempre te genera expectativa tener jugadores jóvenes y dar una oportunidad. Es una competencia que nos viene bien y estamos con la cabeza en la Liga Uruguaya, pero fue bueno tener este partido”.

Sobre su rival, Danubio, apuntó: “Jugó un buen partido. Está en una situación difícil y tiene muy buenos jugadores. No está nada decidido en los equipos que pelean el descenso”. Actualmente el equipo franjeado está en zona de descenso.