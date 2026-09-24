Diego Aguirre habló tras el empate de Peñarol ante Danubio en Copa AUF Uruguay: "Empieza una semana decisiva para nosotros"

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, destacó el valor que tuvo para su equipo el partido que este jueves de tarde igualaron 1-1 ante Danubio en Jardines del Hipódromo en el cierre del Grupo 1 de Copa AUF Uruguay y se enfocó en la recta final de la Liga AUF Uruguaya en donde la próxima semana defenderá su liderazgo ante Montevideo City Torque.
Tras culminar el encuentro, Aguirre habló en la transmisión para la televisión: “Fue un partido que nos viene bien para dar ritmo a los jugadores que estamos viendo”.
El entrenador alineó a los suplentes, no jugó ninguno de los habituales titulares, y tuvieron minutos los futbolistas más jóvenes del plantel.
También le dio minutos importantes a Nahuel Herrera, Jesús Trindade, Jonathan Rodríguez y Facundo Batista.
“Estaba planificado que Nahuel, Jona (Rodríguez), Trindade y Batista jugaran 45 minutos. Ahora nos tenemos que preparar para lo que viene porque empieza una semana decisiva para nosotros”.
Peñarol jugará ante Boston River el sábado a la hora 18.30 en el Estadio Centenario a puertas cerradas y sin hinchas, en su segundo partido de los cuatro que fue castigado por la Comisión Disciplinaria.
Cuatro días después tendrá una final, el miércoles 30, enfrentará a Montevideo City Torque en un partido clave porque se encontrarán primero y segundo de la Tabla Anual. Si Peñarol gana le sacará cinco puntos a los celestes. Si gana Torque será nuevo líder de la tabla del año.
Consultado Aguirre sobre los minutos que sumaron los futbolistas más jóvenes de su plantel, apuntó: “Siempre te genera expectativa tener jugadores jóvenes y dar una oportunidad. Es una competencia que nos viene bien y estamos con la cabeza en la Liga Uruguaya, pero fue bueno tener este partido”.
Sobre su rival, Danubio, apuntó: “Jugó un buen partido. Está en una situación difícil y tiene muy buenos jugadores. No está nada decidido en los equipos que pelean el descenso”. Actualmente el equipo franjeado está en zona de descenso.