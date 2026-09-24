Cesión de parte de la cuota de carne a Brasil: Csukasi dijo que es "inocente" pensar que fue "a espaldas" de China

La autorización que dio Uruguay a Brasil para que solicite el acceso a una parte excedente de la cuota de exportación de carne a China generó críticas desde la oposición y llevó al gobierno a explicar cuál había sido la estrategia seguida en este caso.

Valeria Csukasi, vicecanciller de la República, dijo este jueves en Desayunos Informales que las conversaciones con China para ceder parte del excedente de la cuota de 324 mil toneladas a otro país —en este caso Brasil, aunque Australia también se había interesado— vienen desde hace "meses" y aseguró que es "absolutamente inocente" pensar que Uruguay resolvió cederle una parte a Brasil "a espaldas de China" o "sin hablar" con ese país".

La autorización uruguaya se oficializó en el encuentro que recientemente mantuvieron los mandatarios Yamandú Orsi y Luiz Inácio Lula Da Silva en Nueva York , en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien el presidente uruguayo no hizo alusión al tema en sus comunicaciones oficiales posteriores a la reunión, la cesión cobró estado público dado que Lula agradeció en un tuit a Uruguay por el gesto.

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Uruguay no completará cuota de envío de 324.000 toneladas anuales de carne a China: Brasil y Australia solicitaron acceder a excedente

La subsecretaria Valeria Csukasi y el ministro Mario Lubetkin durante la conferencia de este viernes en cancilleria

"A veces, en el atropello de opinar sobre un tuit, que nos sorprendió hasta a nosotros mismos, en ese apuro no consideramos lo que han sido las posiciones históricas de Uruguay", sostuvo en la entrevista de este jueves.

Con el antecedente de las posiciones de Uruguay la subsecretaria se refirió a que el país ha defendido la "redistribución de cuotas" cuando un país no las va a completar. "La posición histórica de Uruguay ha sido que las cuotas que no se utilizan deberían tener un mecanismo que permita a quienes la quieran usar, hacerlo".

Y agregó que en los 25 años que lleva trabajando en estos temas "al menos 10 veces" le ha tocado hacer un planteo similar pero para Uruguay. Es decir, solicitar en representación de Uruguay a otro país acceder al excedente de una cuota.

"Esta vez nos toca al revés, que el pedido nos lo hacen a nosotros", describió Csukasi y sostuvo que Brasil "generalmente" ha sido "generoso" a la hora de discutir estas solicitudes.

Al igual que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y que el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la vicecanciller explicó que, en lo que va del año —ya casi entrando en octubre—, Uruguay lleva 31% de la cuota utilizada y quedará "una parte que no se va a llenar".

"El planteo es muy sencillo: a Australia y a Brasil, sí, estamos dispuestos a analizarlo. Y con China venimos haciendo gestiones entre los cuatro (Australia, Brasil, Uruguay, China) para ver si esto es posible y si va a ser efectivamente realizable en tres meses que quedan del año", sostuvo.

Alejandro Sánchez luego del Consejo de Ministros del martes 11 de agosto de 2026 Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Sánchez, por otra parte, fue enfático en afirmar que es "materialmente imposible" que la industria uruguaya cubra en lo que queda del año esas 324 mil toneladas. "Simplemente porque estamos por pisar octubre y no vamos a llegar", dijo este jueves en una conferencia consignada por Canal 5.

Y dijo que el gesto podía ser "equiparable" con el que tuvo el presidente brasileño meses atrás, cuando intervino para destrabar un reclamo en Brasil por presunto dumping contra las exportaciones uruguayas y argentinas de leche en polvo.

"Podríamos incluso equiparar este gesto a un gesto mucho más relevante para Uruguay que tomó el gobierno de Brasil recientemente frente a un desafío que teníamos con el tema de las denuncias de dumping sobre leche en polvo. Que para nosotros es un mercado muy importante y muy relevante para la industria láctea uruguaya y que, debido a determinadas situaciones de denuncias que se generaron en Brasil, particularmente con productores argentinos, el Uruguay podía caer en una sanción", argumentó el secretario de la Presidencia.

"Lambetear a Lula" y "ahora sí que la embarraron"

Distintos dirigentes de la oposición interpretaron el gesto como una señal de la afinidad política entre los gobiernos de Orsi y de Lula.

Conferencia del humo .

El Frente Amplio puede lambetear a Lula.

Uruguay no puede dar una cuota que no tiene.

Uruguay no puede tratar una cuota ganada en un juicio de esta manera, simplemente porque se tiene este derecho gracias a la cadena ganadera y cárnica.

Cualquiera que… https://t.co/jNhqhtJubU — Sebastian Da Silva (@camboue) September 24, 2026

"El Frente Amplio puede lambetear a Lula. Uruguay no puede dar una cuota que no tiene", tuiteó este jueves el senador blanco Sebastián Da Silva, quien aseguró que "cualquiera" que conozca el proceder "de la política china" y de su Ministerio de Comercio "puede dar fe de que este tipo de vivezas criollas lo único que traen son problemas al santo botón".

El senador colorado Pedro Bordaberry, en tanto, respondió al tuit de Da Silva y consideró que el gobierno "ahora sí" la "embarró" al equiparar la autorización otorgada a Brasil con el "gesto" de Lula.

Bordaberry consideró que la alusión de Sánchez a los "favores políticos intercambiados" con Lula lo que se está haciendo es "politizar" el comercio dentro del Mercosur, cuando lo que existió en un principio fue un reclamo "absolutamente injustificado" de dumping.