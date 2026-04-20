Tras conversación con Lula, Orsi confía en que está "encaminada" una solución al reclamo brasileño contra la importación de leche en polvo uruguaya

El presidente Yamandú Orsi obtuvo de parte del mandatario brasileño Lula Da Silva y del titular del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil , Aloizio Mercadante , el compromiso del gobierno del vecino país de que buscarán una salida a la investigación por presunto dumping en las exportaciones uruguayas y argentinas de leche en polvo contra la que han arremetido los productores nacionales.

A su llegada de Barcelona, Orsi expresó en rueda de prensa que mantuvo “bilaterales” por “temas concretos con gente de Brasil por algunas dificultades” respecto a la leche en polvo”. “Por lo menos se está encaminando la conversación”, valoró el mandatario y comentó que “Lula ya lo sabía”. “Con algunos de los que toman decisiones de su gobierno cuando sale de esta manera a veces sacás mucho más resultado porque distendido uno habla diferente”, destacó Orsi.

Fuentes de la delegación uruguaya dijeron a El Observador que el mensaje de Lula y de un hombre de su confianza como Mercadante –con quien Orsi se reunió en Brasilia en su primer viaje como presidente electo– es que el gobierno brasileño trabajará para que “no perjudique a Uruguay”.

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La embajadora uruguaya en el Mercosur, Paola Repetto, había planteado en la última reunión del Grupo Mercado Común que Uruguay, “habiendo agotado los contactos a nivel bilateral” con Brasil, llevará el tema al Comité de Prácticas Antidumping y al Consejo de Comercio de Mercancías de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Tanto Uruguay como Argentina calificaron de “ilegítima” la eventual aplicación de derechos antidumping por parte de Brasil y remarcaron el “grave perjuicio que generaría a sus sectores productivos y puestos de trabajo”.

El reclamo por parte de productores brasileños de supuestas prácticas “desleales” de los exportadores uruguayos y argentinos es un tema de larga data. En este caso, se espera que los resultados de la investigación reimpulsada en noviembre de 2025 por el hoy vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin en calidad de ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, sean publicados el 5 de mayo.

El tema volvió al tapete con una denuncia de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) a fines de 2024, alegando que la competencia de leche en polvo uruguaya y argentina estaba generando una caída de la rentabilidad y un deterioro del estado financiero de los tambos brasileños. La autoridad brasileña consideró para reactivar la investigación que las importaciones “a precios con indicios de dumping contribuyeron significativamente para el daño a la industria doméstica”.

Una reciente “nota técnica” del Departamento de Defensa Comercial divulgada por el diario argentino La Nación –que sienta las bases para la decisión final sobre la aplicación de eventuales medidas comerciales– concluye de manera preliminar que existen pruebas de prácticas comerciales supuestamente desleales que causaron un daño material a los productores de leche brasileños entre 2021 y 2023.

El documento afirma que los exportadores argentinos y uruguayos –entre los que se cuentan Conaprole, Claldy, Estancias del Lago y Alimentos Fray Bentos– operaron con márgenes de dumping de entre 3,7% y 61,4%, al tiempo que el volumen de las importaciones provenientes de ambos países “creció un 144,5% en el período analizado" a base de "precios por debajo de los costos de producción locales". La investigación consignó que también hubo sumas aún mayores en otros orígenes.

Como en Uruguay prácticamente no se consume leche en polvo, los productores nacionales han argumentado que el mercado interno no es una referencia válida para contrastar el precio y sostienen que deberían comparar con los valores cobrados a mercados de similar tamaño al de Brasil.

En entrevista con Búsqueda la semana pasada, el gerente general de Conaprole, Gabriel Valdés sostuvo que la cooperativa quedó “atada en un tema que es técnico, que se transformó en un tema político”. “En un año electoral de Brasil, creo que hay un trasfondo netamente político, porque el tema estaba cerrado”, cuestionó al acusar la incidencia de Alckmin para reactivar la investigación que hace lugar a los reclamos de las gremiales.

Valdés criticó también el timing de la medida cuando coincide con la inminente aplicación provisoria del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en días en que los socios del bloque sudamericano intentan acordar las cuotas para exportar a los mercados del viejo continente. “Me tengo que sentar con Brasil, que quiere aplicar medidas antidumping, a acordar cuotas y cómo va a funcionar la relación” en el marco del acuerdo.

Otro de los focos de la tensión es un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados brasileña que prohíbe la reconstitución de leche en polvo y otros productos lácteos de origen importado para consumo humano, lo que implicaría que las industrias de ese país no podrían utilizar la leche en polvo importada para elaborar otros productos lácteos.

La iniciativa fue impulsada por el diputado del oficialista Partido de los Trabajadores, Elton Welter. El gobierno uruguayo maneja de parte de las autoridades brasileñas el compromiso de que buscarán la forma de que la normativa no afecte a Uruguay.