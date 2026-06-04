Oposición asegura que Junta de Transparencia y Ética Pública "no da garantías" para estudiar denuncias contra Orsi: "Es muy preocupante"

Representantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente señalaron este jueves que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) , que tiene a estudio seis denuncias anónimas contra el presidente Yamandú Orsi , "no da garantías" y enfrenta un " debilitamiento institucional " que "no tiene retorno".

Así lo señaló el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala en una conferencia de prensa posterior a la participación del Directorio de la Jutep en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Lo hizo acompañado de los legisladores Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional), Gabriel Gurméndez (Partido Colorado) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente).

El organismo —integrado por tres miembros: dos del Frente Amplio y uno del Partido Nacional — tiene a estudio seis denuncias contra Orsi por el episodio vinculado a la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe pocos días antes de asumir el mandato, en febrero de 2025.

A una semana de instalada la polémica por su camioneta, Orsi explicó los pormenores de la compra y del manejo financiero de su campaña en busca de cerrar el tema

La designación de sus miembros es política y el Directorio está integrado por la presidenta Ana María Ferraris , el vicepresidente Alfredo Asti (ambos del oficialismo), y el director Luis Calabria (por el Partido Nacional). Sus fallos no son vinculantes , por lo que no tienen consecuencias por sí mismos, más allá de hacer notas las irregularidades.

"Cualquiera sea su pronunciamiento, estará bajo sospecha o será muy fácil dudar de él o tendrá una dosis de fragilidad y de debilidad incuestionable, porque es la debilidad y la fragilidad que tiene el propio organismo", sostuvo Abdala sobre el eventual dictamen del organismo sobre las denuncias contra Yamandú Orsi.

Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El legislador blanco subrayó que la conclusión, luego de la participación de la Jutep en la comisión, era "muy preocupante", dado que la mayoría del Directorio "está haciendo una utilización política del organismo desde hace muchos meses".

"La Jutep y el Directorio, en su mayoría, está en un proceso de deterioro desde el punto de vista de la credibilidad que nos ha hecho a todos —y cuando digo todos no digo solo los partidos de la oposición, sino todo el país— perderle la confianza desde el punto de vista político e institucional", señaló.

Para Abdala el organismo atraviesa una "situación muy grave" y enfrenta un "debilitamiento institucional" que es "incontenible".

"Nosotros entendemos que la Jutep no da garantías y a nadie a esta altura le permite avisorar o alentar la expectativa de que este problema institucional se pueda solucionar", agregó en relación a la polémica sobre Orsi.

Bancada del Frente Amplio espera que la Jutep actúe "como ha actuado en el resto de los casos" con "transparencia y celeridad"

Mariano Tucci Foto: Leonardo Carreño

El diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, dijo que desde la bancada esperan que la Jutep actué "como ha actuado en el resto de los casos", con "transparencia y celeridad".

"Hay una actitud absolutamente transparente por parte de las autoridades, donde cuento al vocal por la oposición. Esto es un triunvirato", dijo Tucci sobre al organismo.

"Es muy raro, porque se cuestiona, se golpea y se lacera su credibilidad, pero se mantiene a su director allí en la Torre Ejecutiva en las oficinas de la Jutep", agregó sobre la participación de Calabria. "Crisis institucionales eran las de antes", añadió Tucci sobre el caso de la camioneta.

Además, el representante oficialista criticó particularmente la actitud de su par nacionalista Juan Martín Rodríguez. "Hubo alguna actitud destemplada por parte de quien coordina al Partido Nacional", señaló y afirmó que tendrán una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Goñi por el tema.