Argentina vuelve a liderar el ranking FIFA en la previa del Mundial 2026: la "maldición" que buscará romper

La selección Argentina de Lionel Scaloni volvió a subir posiciones y se volvió a colocar como líder del ranking FIFA en la previa del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , luego de que Costa de Marfil se imponga ante Francia y España haya igualado frente a Irak en los partidos amistosos.

Costa de Marfil dio el golpe en la antesala de la Copa del Mundo al vencer por 2-1 a Francia en el Stade de la Beaujoire, de Nantes, y la selección argentina volverá a ser primera en el Ranking FIFA . La derrota de los Galos, sumado al empate 1-1 de España frente a Irak , derivarán en una serie de movimientos en la lista de la Casa Madre del fútbol.

En la última publicación de abril, donde el combinado albiceleste se asentó en el tercer puesto, por debajo de Francia y España, la FIFA anunció que la próxima actualización de la clasificación mundial se iba a publicar el 10 de junio de 2026 , justo un día antes del inicio de la Copa del Mundo.

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Luego de estos resultados, Argentina volvió al primer puesto del Ranking FIFA con 1874.81 puntos, aunque podría aumentarlos si se impone ante Honduras en el amistoso de este sábado, a las 21:00 horas.

La maldición histórica que buscará romper la selección Argentina

No obstante, con esta actualización, se reabre un dato histórico adverso para el equipo comandado por Lionel Messi y el vigente campeón del mundo: nunca ganó el Mundial la selección que llegó al torneo como número uno de esa clasificación.

Ese antecedente estadístico es el centro de la discusión que se conoce como una "maldición": la selección que inicia un Mundial como líder del Ranking FIFA nunca se consagró campeona. El ascenso representa una mejora en el plano numérico para Argentina, pero también instala una presión extra de cara al torneo.

El nuevo orden ubica a la Selección por delante de España, que quedó segunda con 1873.01 puntos, y de Francia, que cayó al tercer lugar con 1869.43 puntos.