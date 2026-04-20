Cumbre en Barcelona: Sheinbaum y Orsi hablaron sobre la ayuda humanitaria a Cuba y Pedro Sánchez planteó la "voluntad" de colaborar ante el caso Cardama

Con una agenda compactada en pocos días, el presidente Yamandú Orsi partió el jueves por la noche a Barcelona para participar en la cumbre “En defensa de la democracia” y emprendió la vuelta el domingo de madrugada. Durante su fugaz misión oficial, el uruguayo mantuvo reuniones bilaterales con los jefes de Estado de España, México, Irlanda y Barbados, mientras que compartió conversaciones con el brasileño Lula Da Silva, el colombiano Gustavo Petro y otras autoridades presentes.

La asistencia de Claudia Sheinbaum fue uno de los puntos destacados de la cumbre, ya que no había participado en ninguno de los encuentros anteriores dada su “ ubicación geográfica ” –en palabras del expresidente chileno Gabriel Boric– y constante administración de tensiones con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos .

La mandataria de México y Orsi –que estuvo acompañado por Alejandro Sánchez y el canciller Mario Lubetkin – conversaron en primer lugar sobre la posibilidad de “seguir ampliando el escenario comercial” más allá del tratado de libre comercio entre ambos países rubricado a fines de 2003.

Por otro lado, ambos jefes de Estado refirieron a profundizar la “cooperación” entre los países. Sheinbaum reportó a los jerarcas uruguayos que aún está pendiente el envío de otro buque con ayuda humanitaria a Cuba , entre la que se cuentan las 20 toneladas de leche en polvo aportadas por el Estado uruguayo, según reconstruyó El Observador. La presidenta informó que aún deben completar el embarque para alcanzar una determinada cantidad de toneladas y explicó que una vez que zarpe de México tardará unos cuatro días en llegar a Cuba.

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El tema inspiró algunos de los grandes titulares que dejó la cumbre en Barcelona, que incluyó una declaración conjunta de México, España y Brasil en la que expresaron su “enorme preocupación por la grave crisis humanitaria”, pidieron “que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación” y se comprometieron “a incrementar de manera coordinada” su “respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

Lula, por ejemplo, llamó a “parar este bloqueo y dejar que los cubanos sigan con sus vidas”, al tiempo que arremetió contra Trump por pretender ser un “señor de la guerra” que encarna “el regreso de los emperadores que se creen los dueños del mundo”. “No podemos despertar todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando la guerra”, afirmó el mandatario de Brasil, que fue por lejos el más filoso en su afrenta a Estados Unidos.

Hasta el momento, México ha liderado a través de su Armada cuatro envíos de ayuda humanitaria que totalizan 3.125 toneladas de alimentos, leche en polvo e insumos de primera necesidad.

El diálogo entre Sheinbaum y Orsi incluyó también el deseo de “recuperar” la sintonía “cultural” entre ambos países desde que México abriera sus puertas a numerosos exiliados uruguayos en tiempos de la dictadura.

Cardama y acuerdo Mercosur-Unión Europea

Con Pedro Sánchez, el presidente uruguayo intercambió perspectivas ante la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea que comenzará a partir del 1° de mayo. Ambos jefes de Estado avanzaron en temas de cooperación entre los países y uno de los puntos fue la situación de Uruguay con el astillero gallego Cardama, a quien Orsi le rescindió el contrato de construcción de dos patrullas oceánicas tras constatar irregularidades e indicios de delitos en el proceso.

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El mandatario español expresó al uruguayo la “voluntad” de su gobierno de ayudar a encontrar “soluciones” y afirmó su disposición a que los técnicos de ambos países cooperen para resolver el destino del material ya construido por Cardama y que hoy reposa en el astillero de Vigo. En el gobierno uruguayo consideran que tienen en la administración de Pedro Sánchez un “aliado” para destrabar el asunto.

Orsi y Sánchez conversaron a su vez sobre futuras cooperaciones en el marco del relacionamiento entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia pro témpore ostenta Uruguay desde marzo.

La ronda de reuniones incluyó diálogos con la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly –cuyo país asumirá en julio la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea hasta diciembre–, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa y la comunidad uruguaya en Cataluña, que incluyó planteos por parte de una coordinadora para habilitar el voto desde el exterior.

El canciller Lubetkin dijo el fin de semana a El Observador que en Barcelona “se reunieron figuras de muy alto nivel que expresan una visión interesante” y valoró que “muchos primeros ministros hayan escuchado la posición uruguaya”. El ministro destacó el “muy buen ambiente” de la cumbre, afirmó que “nadie está buscando fundar algo” y ponderó haberse “escuchado entre todos” porque tienen “los mismos problemas de una manera o de otra”.