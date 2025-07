La cumbre en Chile que tocó una fibra en la izquierda: Lula abocado a alinear a Naciones Unidas y Orsi llamó a afrontar la "seguridad desde una perspectiva progresista"

La de este lunes en Santiago de Chile fue una intensa agenda para remover la mística en un autoproclamado progresismo que no vive sus mejores días. Con las acciones a la baja en algunos de los cinco gobiernos que llegaron para la cumbre "Democracia Siempre", cada presidente marcó su impronta y el uruguayo Yamandú Orsi , que insiste en despojarse de los "baldes ideológicos", volvió a ser el menos confrontativo.

"Pude ir a una (reunión del Foro de Davos). A la segunda invitaron a Milei y lo pusieron de rey de la reunión. Entonces a la tercera me dio vaina y ya no volví. Porque si Milei es el que dirige intelectualmente a los ricos del mundo...", sostuvo ante la ovación de un auditorio del Centro Cultural Matucana colmado de representantes de organizaciones civiles, think tanks progresistas, dirigentes y militantes.