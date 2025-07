Compraventa de inmuebles por más de US$ 1.100 millones en primer semestre de 2025

Embed

En ese sentido, los últimos datos publicados por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), mostraron que solo entre enero y abril se habían registrado 1.100 declaraciones juradas nuevas de venta de vivienda promovida, 16,8% arriba de igual período de 2024.

En ese período los precios promedio en el año móvil cerrado a abril fueron de US$ 91.987 para mono ambientes, US$ 119.699 para unidades de un dormitorio, de US$ 159.562 para dos dormitorios, y de US$ 232.367 para unidades de tres dormitorios, según ANV.

Las expectativas por el cambio de gobierno y las tensiones de la escena geopolítica mundial fueron algunos de los factores que desde el sector inmobiliario generaron que el mercado de compraventa de inmuebles se mantuviera estable durante el primer semestre del año, como explica esta nota publicada por El Observador días atrás.

Asimismo, desde el sector sostuvieron que si bien el mercado argentino está mejor que años atrás, los inversores del país vecino continúan confiando en Uruguay por la estabilidad económica y jurídica. “La liberación del cepo cambiario hace que los argentinos lleguen en menor medida pero como su situación y mercado es tan fluctuante, de todas formas siguen viniendo a nuestro país por la garantía de estabilidad económica, social y democrática y por la renta sostenida de 4,5% a 6% que brindamos. Igual es una luz amarilla que debemos cuidar y monitorear para no perder competitividad con la región”, sostuvo el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Matías Medina.

Por otro lado, un informe de Mercado Libre Inmuebles al que accedió El Observador, da cuenta que Ciudad de la Costa mantiene su tendencia al alza en la demanda de inmuebles, y muestra cómo esa zona sigue creciendo, lo que se explica por el gran número de personas de la capital y de otras partes del país que eligen vivir allí.

En esa zona se ha observado un importante aumento en la media de precios de alquileres de casas, con una suba de 26,6% desde enero de 2025 y en la comparación interanual, acompañado de una leve caída (-5,7%) en los precios de alquiler de apartamentos en este último semestre. Los precios de venta, por su parte, se mantienen estables, con una suba más paulatina del precio por metro cuadrado durante el último año en el caso de los apartamentos (4,5%), y de las casas (11%), dice el reporte.