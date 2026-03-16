Lubetkin sobre visita de Rafael Correa a Uruguay: "No hubo ninguna dificultad" para el ingreso porque no tiene impedimento legal

El canciller de la República, Mario Lubetkin , se refirió este lunes a la visita del expresidente ecuatoriano Rafael Correa , quien está en el país desde el viernes para tener entrevistas con dirigentes políticos del Frente Amplio (FA), así como la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse .

Correa está requerido por la Justicia ecuatoriana , que en 2020 lo condenó a ocho años de prisión por el denominado "caso sobornos" . El país pidió su extradición, pero fue denegada por Bélgica, que le concedió asilo político en 2022 al expresidente , que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.

Lubetkin señaló que, en este caso, no hay ningún tipo de requisitoria a nivel internacional que impida al exmandatario de izquierda ingresar a un país .

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"Si un ciudadano entra a este país es porque no tiene ninguna dificultad . Tendrá su visa en regla y, de esa forma, ha entrado en Uruguay. Este país es libre, todos los ciudadanos del mundo pueden entrar a nuestro país ", dijo el ministro de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.

Y aseguró que si Correa "fuera prófugo a nivel internacional" entonces esto hubiese sido advertido por los sistemas de alerta. "Todos los chequeos que nosotros hacemos de todo tipo de visa, si hay algún tipo de mandato de captura, de Interpol, etcétera, naturalmente no van a tener visa para ingresar a Uruguay. En este caso, no hubo ninguna dificultad para que ingresara", señaló.

Según supo El Observador por fuentes frenteamplistas, Correa planea grabar entrevistas con figuras del gobierno y el Frente Amplio para su programa de streaming. Su intención es entrevistar a la vicepresidenta Carolina Cosse, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky, viuda de José Mujica.

Michelini había informado de la llegada de Correa a Montevideo en el último secretariado del FA.