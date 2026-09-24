FMI prevé que Uruguay crecerá 1,3% en 2026 y recomienda profundizar el ajuste fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía uruguaya crecerá 1,3% en 2026 , afectada principalmente por el impacto de la sequía sobre la producción agropecuaria, y 2,4% en 2027 . En su revisión de la economía uruguaya, el organismo destacó la resiliencia del país y la solidez de sus instituciones, pero también señaló riesgos externos y planteó la necesidad de continuar con la consolidación fiscal.

La misión del FMI, encabezada por Raphael Espinoza, estuvo en Montevideo entre el 14 y el 24 de setiembre para realizar la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026. Al finalizar la visita, publicó su declaración sobre la situación económica y las perspectivas para Uruguay.

El organismo señaló que el crecimiento se moderó debido al efecto de la sequía desde el tercer trimestre de 2025. La economía creció 1,8% en promedio durante 2025 , mientras que en 2026 enfrenta además un escenario internacional más complejo, marcado por shocks en los precios del petróleo y los fertilizantes y una mayor incertidumbre global.

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A pesar de ese contexto, el FMI destacó que el consumo privado continúa sosteniendo la actividad, impulsado por el aumento de los salarios reales, la reducción de la inflación y la apreciación del peso. También señaló que el mercado laboral presenta un buen desempeño, con desempleo en niveles históricamente bajos y una reducción de la informalidad.

Inflación dentro de la meta

La inflación fue de 4,6% en agosto, luego de haber descendido de manera sostenida durante 2025. El FMI proyecta que se ubique en torno a la meta de 4,5% hacia fines de 2026 y durante 2027.

El organismo atribuye la convergencia de la inflación a la política monetaria, la evolución de la economía y la debilidad mundial del dólar, entre otros factores. También señaló que las expectativas de inflación permanecen ancladas en torno a la meta del Banco Central del Uruguay (BCU).

El FMI considera que la política monetaria ha sido reactiva y predecible y plantea que el BCU debe continuar tomando decisiones en función de la evolución de los precios.

Qué plantea el FMI: mantener una política monetaria reactiva y estar preparado para modificar la tasa de política monetaria de acuerdo con la evolución de la inflación. También recomienda que el tipo de cambio continúe absorbiendo los shocks y que las intervenciones cambiarias se utilicen únicamente ante condiciones desordenadas del mercado.

El diagnóstico fiscal: cuentas encaminadas, pero con margen para mejorar

Uno de los principales capítulos de la evaluación del FMI está relacionado con las cuentas públicas.

El déficit del Gobierno Central-BPS fue de 3,7% del PIB en 2025. Si se excluyen los ingresos extraordinarios vinculados a las pensiones, el déficit alcanzó 4,1% del PIB.

Para 2026, el FMI proyecta nuevamente un déficit de 4,1% del PIB en el Gobierno Central-BPS, también excluyendo esos ingresos extraordinarios. Según el organismo, los resultados fiscales observados hasta julio están, en términos generales, alineados con lo previsto.

El FMI valoró que el gobierno mantenga los objetivos de consolidación fiscal establecidos en el presupuesto quinquenal. También señaló que esto ocurre en un contexto en el que la economía tendría una brecha del producto negativa de 1,5% del PIB en 2026.

El organismo señala que esfuerzos adicionales para mejorar el resultado primario ayudarían a situar la deuda sobre PIB en una trayectoria descendente en el mediano plazo.

En su escenario base, el FMI proyecta que la relación entre la deuda y el PIB del Sector Público No Financiero se mantendrá en general estable durante los próximos años. Para cambiar esa trayectoria, considera que sería necesario mejorar más el resultado primario.

El organismo plantea como referencia llevar el resultado primario del Gobierno Central-BPS a 0,5% del PIB en 2029. Según el FMI, esto permitiría colocar la relación deuda/PIB en una trayectoria descendente y generar mayores colchones fiscales.

Qué plantea el FMI: mantener los objetivos de consolidación fiscal del presupuesto y avanzar hacia un mayor resultado primario. El organismo señala que un resultado primario de 0,5% del PIB en 2029 ayudaría a reducir la deuda y generar márgenes adicionales.

Kristalina Georgieva y Yamandú Orsi reunidos el 30 de julio de 2026 Foto: Presidencia de la República

Qué medidas fiscales identifica el FMI

El ajuste previsto por las autoridades se basa, según el organismo, en medidas para fortalecer la administración tributaria, implementar el impuesto mínimo global y racionalizar el gasto tributario.

El FMI también menciona otras alternativas para mejorar el resultado fiscal: reducir incentivos fiscales, moderar el gasto salarial y aumentar la eficiencia del gasto público.

En particular, recomienda realizar revisiones estratégicas del gasto —Spending Reviews— en áreas relevantes como salud y educación. El objetivo sería mejorar la eficiencia y utilizar indicadores de desempeño en las decisiones presupuestarias.

El organismo también señala que publicar información más detallada sobre cuánto se espera recaudar con las medidas previstas contribuiría a dar mayor credibilidad a la trayectoria de ajuste.

El principal diagnóstico fiscal del FMI es, por tanto, que la trayectoria actual es compatible con los objetivos oficiales, pero que se necesita un esfuerzo adicional para que la deuda entre en una senda descendente.

Regla fiscal y deuda

El FMI valoró las reformas recientes del marco fiscal y señaló que la implementación efectiva del mecanismo de corrección de la nueva regla fiscal contribuirá a fortalecer la credibilidad de la política económica y la sostenibilidad de la deuda.

También destacó la gestión de la deuda pública y su progresiva desdolarización, que, según el organismo, ayuda a reducir los riesgos asociados al refinanciamiento, las tasas de interés y el tipo de cambio.

Uruguay también fue destacado por sus avances en financiamiento climático, que le permitieron ampliar la base de inversores y acceder a mecanismos de financiamiento de organismos multilaterales.

El FMI señala además que el análisis actuarial realizado por el BPS sobre la reforma propuesta para la jubilación anticipada indica que tendría efectos insignificantes sobre la sostenibilidad fiscal. A su vez, considera que el cambio propuesto en la indexación del Suplemento Solidario reduciría los riesgos fiscales.

Qué plantea el FMI: implementar efectivamente el mecanismo de corrección de la regla fiscal y continuar con una gestión de deuda que reduzca la exposición a riesgos de refinanciamiento, tasas de interés y tipo de cambio.

El BCU y la política monetaria

El FMI considera que la política monetaria ha contribuido a mantener ancladas las expectativas de inflación y plantea que el Banco Central debe continuar reaccionando a la evolución de los precios.

También recomienda fortalecer la independencia legal del BCU. Entre otras medidas, propone que los integrantes del Directorio sean designados por períodos fijos que no coincidan con el ciclo electoral.

El organismo plantea además que la evaluación del marco de metas de inflación y de la propia meta se realice periódicamente, con un cronograma anunciado previamente y bajo un proceso transparente.

Sobre el tipo de cambio, el FMI sostiene que debe continuar absorbiendo los shocks externos y que las intervenciones del BCU deberían utilizarse únicamente para responder a condiciones desordenadas del mercado.

Qué plantea el FMI: fortalecer la independencia del Banco Central, revisar periódicamente el marco de metas de inflación y mantener un régimen cambiario en el que el tipo de cambio absorba los shocks.

Un sistema bancario con altos niveles de capital y liquidez

El FMI señaló que el sistema bancario uruguayo se encuentra bien capitalizado, con altos niveles de liquidez y rentabilidad.

Los bancos mantienen coeficientes de capital casi dos veces por encima del mínimo regulatorio, mientras que el crédito en pesos crecía aproximadamente 9% real interanual en agosto de 2026.

Los préstamos en mora continúan en niveles bajos y cuentan con provisiones adecuadas.

El organismo también destacó los avances regulatorios, entre ellos la implementación de medidas vinculadas a Basilea III, la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales y el fortalecimiento del mecanismo de prestamista de última instancia del BCU.

Qué plantea el FMI: continuar fortaleciendo la regulación y supervisión financiera, avanzar con las reformas de Basilea III y ampliar el marco regulatorio para nuevas actividades financieras.

Menos dolarización y más crédito en pesos

El FMI considera positivos los esfuerzos para reducir la dolarización financiera, estimular el crédito en pesos y desarrollar los mercados nacionales de capitales.

El BCU está reduciendo la tasa de encaje legal en pesos, disminuyendo la remuneración del encaje en dólares y promoviendo una mayor competencia en los mercados en moneda nacional.

El organismo considera que, a largo plazo, una inflación baja y estable seguirá siendo el principal motor de la desdolarización.

También señala que los nuevos vehículos de inversión, los entornos de prueba regulatorios para las fintech y las finanzas abiertas pueden contribuir al desarrollo de los mercados financieros.

Qué plantea el FMI: continuar con medidas que favorezcan la intermediación financiera en pesos y el desarrollo del mercado de capitales local.

Los riesgos para Uruguay

El FMI considera que los riesgos macroeconómicos están inclinados a la baja.

Entre los principales escenarios adversos menciona condiciones financieras internacionales más restrictivas y nuevos shocks en el precio del petróleo. También advierte sobre los efectos que podrían tener eventos climáticos, incluido El Niño, sobre la producción agropecuaria.

La elevada participación de las energías renovables en la matriz uruguaya, según el organismo, reduce parte de la exposición del país a los shocks del petróleo.

A su vez, las amplias reservas de liquidez y las condiciones favorables de financiamiento limitan los riesgos de corto plazo. Las reservas internacionales equivalían a 11,25 meses de importaciones a fines de agosto.

Entre los escenarios positivos, el organismo menciona mayores ingresos agropecuarios, nuevas oportunidades para acceder a mercados y atraer inversiones —incluidas las vinculadas al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur— y un impacto mayor al previsto de las reformas.

Ministerio de Economía I. GUIMARAENS

El desafío del crecimiento

El FMI puso el foco también en el crecimiento de largo plazo. Según el organismo, Uruguay creció a un promedio de 1,2% anual desde 2016, un ritmo que considera insuficiente para converger hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas.

En ese contexto, plantea que aumentar la oferta laboral y mejorar la inclusión en el mercado de trabajo será importante, especialmente ante el envejecimiento de la población.

El organismo señala como áreas de trabajo el aumento de la participación laboral femenina, la atracción de trabajadores calificados y el reconocimiento de sus cualificaciones.

También menciona la Ley Integral de Empleo y Uruguay Impulsa como medidas orientadas a mejorar las oportunidades laborales de grupos vulnerables mediante capacitación y subsidios focalizados.

El FMI también señala que mayores esfuerzos y recursos para combatir la delincuencia podrían contribuir a mejorar la participación laboral y el clima de negocios.

Qué plantea el FMI: aumentar la oferta laboral, reducir las brechas de participación y facilitar la incorporación de trabajadores calificados.

Competitividad, empresas públicas y educación

El FMI valoró el proyecto de Ley de Competitividad, que aborda obstáculos identificados por las empresas con medidas destinadas a facilitar el comercio, fortalecer la competencia, reducir trámites y atraer inversiones.

También destacó la creación de Uruguay Innova y los incentivos a la investigación y desarrollo incluidos en la iniciativa.

En cuanto a las empresas públicas y los bancos públicos, el organismo plantea avanzar en reformas que mejoren la asignación de recursos, alineen los salarios con la productividad y permitan una fijación de precios que refleje los costos.

El FMI también señala que la agenda de riego puede ampliar la producción agropecuaria y mejorar la capacidad del sector para enfrentar el cambio climático.

Qué plantea el FMI: avanzar en las reformas de competitividad, mejorar la coordinación entre el sector público y privado, incentivar la innovación y mejorar la eficiencia de las empresas públicas.

En educación, el organismo advierte que la enseñanza secundaria continúa rezagada frente a los estándares de las economías avanzadas, particularmente en las tasas de graduación y el desempeño en matemáticas.

La Rendición de Cuentas 2026, según el informe, incorpora recursos adicionales y amplía las becas y el apoyo a hogares desfavorecidos. Estas medidas se complementan con reformas curriculares centradas en el aprendizaje basado en competencias y una mayor vinculación con las necesidades del mercado laboral.

El FMI también menciona el marco de competencias en inteligencia artificial del Plan Ceibal como una herramienta que puede contribuir al desarrollo de habilidades.

Qué plantea el FMI: mejorar los resultados educativos, ampliar el apoyo a estudiantes y hogares vulnerables y fortalecer la conexión entre las habilidades que desarrolla el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral.