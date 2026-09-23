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Elecciones en Peñarol: el consejo directivo decidió no utilizar el voto electrónico y se manejan dos fechas para el acto

Los comicios aurinegros se siguen acercando y se dio por tierra con una promesa compartida por los candidatos durante la última campaña

23 de septiembre de 2026 18:59 hs
Se vienen elecciones en Peñarol
Se vienen elecciones en Peñarol Camilo dos Santos

A pesar de haber sido una promesa compartida por todos los candidatos durante la última campaña, el voto electrónico no será una realidad en los próximos comicios de Peñarol, y la fecha prevista para los mismos son el 5 o el 12 de diciembre.

Según informaron distintas fuentes del club a Referí, el consejo directivo aurinegro resolvió postergar la aplicación del sistema, dejando en suspenso una innovación que buscaba facilitar la participación de los socios, especialmente de aquellos radicados en el interior y el exterior del país.

Cómo era el sistema y la "falta de decisión política"

El sistema propuesto a Peñarol ofrecía máximas garantías de fiabilidad, seguridad y comodidad, permitiendo sufragar desde cualquier dispositivo (PC, tablet o celular).

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Entre sus especificaciones técnicas destacaba el uso de criptografía homomórfica y curvas elípticas, garantizando el secreto del voto, velocidad en el procesamiento y protección absoluta contra intentos de manipulación.

Además, el software emitía un comprobante de verificación inalterable para cada elector y funcionaba sobre una nube global compatible con la votación física.

Para blindar la transparencia, la plataforma era 100% auditable mediante tecnología blockchain.

Desde la agrupación "Viví Peñarol", encabezada por el dirigente Alejandro González -impulsor de la iniciativa-, expresaron su disconformidad con la resolución.

Aclararon que el freno a la plataforma no responde a fallas técnicas ni a que el sistema sea inviable, sino a una estricta "decisión política sobre su implementación en esta instancia".

Con este freno sobre la marcha, los comicios de diciembre volverán a regirse por el formato tradicional, relegando la transformación digital del padrón aurinegro para futuras elecciones, pese a las promesas de todos los candidatos en las pasadas elecciones.

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