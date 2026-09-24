Homicidio en Parque Batlle: qué se sabe hasta el momento del asesinato de un hombre de 32 años y del testigo localizado

La Policía investiga el homicidio de un hombre de 32 años ocurrido durante la madrugada de este jueves 24 de setiembre en Parque Batlle . La víctima recibió un disparo y murió en el lugar, mientras que un hombre que estaba con él se retiró de la zona y posteriormente fue localizado por los investigadores tras seguir el recorrido del taxi que tomó .

El crimen, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), ocurrió sobre las 02:00 de la madrugada en la esquina de Eduardo Mac Eachen y Capitán Videla . Efectivos de la Seccional 9ª concurrieron al lugar y encontraron a la víctima tendida junto a un vehículo. Un equipo de emergencia médica constató su fallecimiento.

Según informó la Policía, el hombre asesinado tenía cinco antecedentes penales , el último de marzo de 2023 por un delito de hurto.

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De acuerdo con la información policial, la víctima llegó al lugar en un vehículo acompañada por otro hombre.

Este último declaró ante los investigadores que ambos detuvieron la marcha y un hombre se acercó al vehículo y le efectuó un disparo a la víctima.

La información recabada inicialmente por El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo señalaba que la víctima había bajado del vehículo y mantenido una discusión con una persona que salió de una vivienda de la zona, quien posteriormente le disparó.

La Policía trabaja ahora para establecer con precisión cómo se produjo el encuentro y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el homicidio.

Las cámaras y un taxi, claves para localizar al testigo

Tras el crimen, los investigadores analizaron las cámaras de videovigilancia de la zona y observaron a un hombre que se retiraba corriendo del lugar y posteriormente abordaba un taxi.

Los efectivos lograron ubicar el vehículo mediante su GPS y entrevistaron al conductor, quien indicó el lugar en el que había dejado al pasajero.

Con esa información, personal de la Seccional 15ª localizó al hombre en las inmediaciones de Iguá y Pasaje 124, en Malvín Norte. Posteriormente fue trasladado a la base de Investigaciones para realizar las actuaciones correspondientes.

Según la información recabada inicialmente, se trata del hombre que acompañaba a la víctima al momento del homicidio. Además, esta persona se encontraba requerida por un caso de violencia doméstica.

Allanamiento y una investigación en curso

En la mañana de este jueves, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de Parque Batlle vinculada al lugar donde ocurrió el crimen.

En la escena trabajaron Policía Científica y personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios, que dispuso una serie de actuaciones para determinar las circunstancias del crimen e identificar al responsable del disparo.