Homicidio en Parque Batlle: un hombre bajó de un auto, discutió con otro y fue asesinado a balazos

Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este jueves en el barrio Parque Batlle , confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo .

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El homicidio, informado inicialmente por Subrayado (Canal 10), ocurrió sobre las 02:00 de la madrugada en la esquina de Mac Eachen y Capitán Videla .

Según la información primaria de la Policía, la víctima llegó al lugar en un auto Nissan acompañada por otro hombre. Al llegar, bajó del vehículo y mantuvo una discusión con una persona que salió de una vivienda de la zona .

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En medio de esa discusión, el hombre que salió de la casa le disparó con un arma de fuego . La víctima cayó junto al vehículo y murió en el lugar.

El hombre que lo acompañaba salió corriendo de la zona, detuvo un taxi y pidió que lo trasladara hasta el complejo de viviendas INVE, en Malvín Norte.

Según la información policial divulgada en primera instancia por el consignado medio, la víctima tenía cinco antecedentes penales, el último de ellos por un delito de hurto en 2023.

Policía allanó la casa donde ocurrió el homicidio

La investigación quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Los investigadores lograron identificar y ubicar al hombre que acompañaba a la víctima al momento del crimen. Esta persona, además, estaba requerida por un caso de violencia doméstica.

En la mañana de este jueves, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de Parque Batlle vinculada al lugar donde ocurrió el homicidio.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del crimen e identificar al responsable de los disparos.