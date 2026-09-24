"Una lástima el resultado, los jugadores hicieron un esfuerzo enorme": lo que dijo Diego Forlán tras su debut en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón

El entrenador interino de la selección uruguaya , Diego Forlán , lamentó la derrota 3-1 ante Japón en el partido jugado este jueves en Miyagi, en un partido en el que los locales se impusieron con sus dos últimos goles en los minutos 90+2 y 90+6.

En una conferencia de prensa de poco más de 5 minutos y con tres preguntas , con sus respectivas traducciones, el DT analizó el encuentro en el que volvió a dirigir y en el comienzo de la Fecha FIFA que continuará con partidos ante Corea del Sur e India.

“La verdad que sabíamos que iba a ser un partido difícil , jugamos contra una selección que conozco al entrenador ( Hajime Moriyasu ), ya lo he enfrentado en Hiroshima, y es un entrenador que le gustan muchos las asociaciones, trabajan muy bien, y el tiempo que viene trabajando en la selección se le nota ese trabajo”, señaló Forlán ante los medios japoneses.

“Fue un partido bastante disputado y una lástima que en los descuentos ellos aprovecharon esas situaciones que tuvieron y terminaron ganando el partido”, agregó.

El video del gol de Maximiliano Araújo para la selección uruguaya en la derrota 3-1 ante Japón y en el debut de Diego Forlán

El uno por uno de Uruguay en la derrota 3-1 ante Japón en el debut de Diego Forlán: Bentancur el cerebro, otro gol de Maxi Araújo y los fallos en el final

El primer equipo de Diego Forlán para Uruguay vs Japón

Para el DT fue “una lástima” el marcador final. “Creo que el resultado tuvo bastante ventaja para lo que había sido el encuentro en casi 90 minutos”, comentó.

“Tuvimos situaciones de gol, tanto en el primero como en el segundo tiempo, pero muy agradecido a los jugadores que hicieron un esfuerzo enorme, un degaste enorme con el viaje y llegar acá, y se notó en el campo y lo hicieron muy bien”, sostuvo Forlán.

“Pero lamentablemente el fútbol tiene esas cosas y a veces no refleja lo que realmente terminó siendo el partido, pero es fútbol, son las reglas del jugo y hay que aceptarlas”, agregó.

Rodrigo Bentancur en el partido entre Japón y Uruguay Foto: AUF

En la tercera y última pregunta, Forlán fue consultado por los pases largos de Rodrigo Bentancur y si era parte del plan para atacar a Japón.

“Obviamente que sí, Rodri es un jugador que tiene una capacidad enorme, tanto en juego corto como largo, y tenemos jugadores que en profundidad pueden hacer daño. Así que esa era una de las opciones, de tener la posibilidad de jugar pelotas en largo en profundidad, como también jugar en corto para también poder atraer y poder llegar a espaldas de los zagueros”, dijo el DT, quien se fue aplaudido de la sala de prensa.