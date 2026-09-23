Marcha de la Diversidad 2026: cortes de tránsito, desvíos de ómnibus y calles afectadas este viernes en Montevideo

La Marcha de la Diversidad 2026 se realizará este viernes 25 de setiembre en Montevideo y provocará cortes de tránsito, cambios en los recorridos de varias líneas de ómnibus y la suspensión de paradas en distintos puntos del Centro, informó la Intendencia de Montevideo (IM) .

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La movilización comenzará a las 19:00 en plaza Cagancha y avanzará por avenida Rondeau, avenida del Libertador y avenida de las Leyes , hasta finalizar en plaza 1° de Mayo , en la zona de avenida General Flores y Yatay.

Sin embargo, las primeras afectaciones comenzarán antes. Desde las 22:00 del jueves 24 estará prohibido estacionar y circular por la circunvalación de plaza Cagancha debido a la instalación de los tradicionales camiones que participan de la marcha. La restricción se mantendrá hasta las 20:00 del viernes.

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Además, ante el aumento previsto de la cantidad de personas en la zona, la comuna prevé cortar la circulación por 18 de Julio a la altura de plaza Cagancha desde las 17:30 .

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Marcha por la Diversidad: qué líneas de ómnibus tendrán desvíos

Los desvíos del transporte público comenzarán a las 18:00 del viernes y se mantendrán hasta las 02:00 del sábado 26 de setiembre, según informó la IM.

Las líneas afectadas serán 17, 128, 137, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 157, 158, 169, 175, 187, 188, 370, 396, 402, 409, 427, 494, 495, 505, 522, 524, 538, 582 y G, además de líneas suburbanas.

Las líneas 17, 128, 137, 370, 409 y G, en dirección al Centro, desviarán por avenida Agraciada, Marmarajá, Martín García y Arenal Grande. En sentido contrario lo harán por Fernández Crespo, avenida de las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín y Agraciada.

La 522, hacia el Centro, circulará por Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, Julio Herrera y Obes, San José y Aquiles Lanza. Hacia afuera desviará por Yaguarón, Lima, Fernández Crespo, avenida de las Leyes, Hocquart, República, Amézaga, San Martín y Agraciada.

La 524, hacia el Centro, irá por Paraguay, Cerro Largo, Julio Herrera y Obes y Uruguay, mientras que hacia Tres Ombúes circulará por Mercedes, Río Branco, Galicia y Rondeau.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Las líneas 147, 148, 150, 156, 157, 158 y 396 desviarán hacia el Centro por San Martín, Enrique Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, La Paz, Julio Herrera y Obes y Uruguay. Hacia afuera lo harán por Mercedes, Julio Herrera y Obes, San José y Ejido.

Las líneas 149 y 151 tomarán, hacia el Centro, San Martín, Isidoro de María, Arenal Grande, Lima y Yaguarón. En sentido contrario circularán por Ejido, Miguelete, Hermano Damasceno, Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María y San Martín.

En el caso de las líneas 169, 175 y 505, hacia el Centro desviarán por General Flores, Enrique Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, Cerro Largo, Julio Herrera y Obes y avenida Uruguay.

También habrá recorridos especiales para las líneas 187, 188, 402, 427, 494, 495, 538 y 582, además de modificaciones para los servicios suburbanos que habitualmente circulan por Paysandú, Galicia y avenida Uruguay.

Paradas suspendidas durante la marcha

La Intendencia informó que quedarán suspendidas las paradas oficiales ubicadas sobre las calles que forman parte del recorrido de la movilización, entre ellas las situadas en avenida 18 de Julio, Colonia, Mercedes y avenida del Libertador.

Como alternativa, se habilitarán las paradas oficiales ya existentes en las calles por las que circularán provisoriamente las líneas afectadas.

Cómo será el tránsito durante la Marcha por la Diversidad

Para quienes se dirijan hacia Ciudad Vieja, estarán habilitados recorridos alternativos por Cerro Largo, Uruguay, Colonia y 18 de Julio. Para salir de Ciudad Vieja, las alternativas serán Galicia, Paysandú, Mercedes y 18 de Julio.

Los vehículos que ingresen por Agraciada, San Martín, Marcelino Sosa o General Flores, al llegar al Palacio Legislativo deberán desviarse por Colombia hacia Rondeau y Paraguay para luego conectar con avenida del Libertador hacia Río Negro.

Para circular hacia el norte por Yaguarón, Minas o Daniel Fernández Crespo, se podrá avanzar hasta Hocquart y continuar por esa calle hacia Bacigalupi.

Además, Yaguarón funcionará en doble sentido entre el Palacio Legislativo y Lima. Desde Lima hacia 18 de Julio mantendrá un único sentido.

Quienes circulen hacia el norte por Ejido deberán tomar Miguelete, Hermano Damasceno y Yaguarón, mientras que hacia el sur se podrá utilizar Yaguarón y cruzar 18 de Julio.