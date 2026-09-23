Denuncian que se realizó fiesta en una casa de Sebastián Marset en Bolivia: vivienda será custodiada por autoridades

Vecinos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia denunciaron que se realizó una fiesta en una casa vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , preso desde marzo en Estados Unidos a la espera de un juicio y acusado por crímenes como narcoterrorismo.

Diversos medios de comunicación bolivianos informaron que los vecinos de la zona reportaron fuertes ruidos y luces en el inmueble durante el fin de semana, por lo que ahora la vivienda será custodiada por una fuerza de seguridad especial dedicada a la lucha contra el crimen organizado .

Los denunciantes, ubicados concretamente en la zona del mercado Abasto, pidieron no ser identificados , según informó el medio boliviano Unitel. A su vez, comunicó que se trata de la misma casa en la que este año fueron detenidas cuatro personas vinculadas a Marset , que oficiaban como guardaespaldas . De esta serie de operativos es que también se pudo capturar al narco uruguayo.

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Tras ser detenido, fue llevado a Estados Unidos . Desde entonces permanece en el Centro de Detención de Alexandría , que es de máxima seguridad y está ubicado en el estado de Virginia .

El mes pasado, la defensa del uruguayo pidió ante la Corte del Distrito Este de Virginia que se supriman ciertas pruebas del juicio que se realiza en contra del narcotraficante uruguayo. Los abogados de Marset alegan que entregó contraseñas de dispositivos electrónicos bajo presión de los agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) y que lo detuvieron de forma irregular en el operativo realizado en Santa Cruz de la Sierra.

También el mes pasado, la hermana del narco Tatiana Marset Alba, obtuvo la prisión domiciliaria en Bolivia. La joven había sido detenida en esta serie de operativos. Además afirmó que no se va a fugar, que estudiará Derecho y que va a seguir demostrando "su inocencia" en el proceso que afronta en este país.