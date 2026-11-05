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/ Economía y Empresas / PRECIOS DEL CONSUMO

La inflación en Uruguay volvió a acelerarse y llegó a 4,9% interanual en octubre

El IPC subió 0,59% en el mes, impulsado principalmente por alimentos, ropa y calzado, y combustibles

5 de noviembre de 2026 15:47 hs
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Foto: Inés Guimaraens

El Índice de Precios del Consumo (IPC) aumentó 0,59% en octubre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La variación mensual se ubicó por encima de las previsiones de los analistas consultados por el Banco Central del Uruguay (BCU), que esperaban un incremento promedio de 0,44%.

Con este resultado, la inflación acumulada en los últimos doce meses se ubicó en 4,9%, frente al 4,7% registrado en setiembre.

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En tanto, la inflación subyacente —que excluye frutas, verduras y combustibles— alcanzó el 4,57% interanual, frente al 4,47% del mes anterior.

Las expectativas de inflación para los próximos 24 meses permanecen alineadas con el objetivo del Banco Central. Los analistas prevén una inflación de 4,54%, mientras que el mercado financiero proyecta 4,58%. Por su parte, los empresarios mantienen una expectativa de 5%.

Las presiones actuales se concentran en los bienes transables, es decir, aquellos que se comercializan internacionalmente, en particular los importados. También se registran aumentos en productos de origen local, como la carne.

En este sentido, Aldo Lema señaló en X que la aceleración de la inflación durante 2026, desde niveles cercanos al 3% hasta alrededor del 5%, no respondió únicamente a aumentos de precios volátiles, como los combustibles y los productos perecederos. También se aceleraron los indicadores de inflación subyacente, que acumularon un incremento de aproximadamente 1,5 puntos porcentuales.

El BCU proyecta que la inflación continuará subiendo durante los próximos meses y podría ubicarse en torno al 5%, o incluso algo por encima, durante un período de aproximadamente seis meses. Esto responde, en parte, al efecto que tendrá sobre la medición interanual el aumento de los combustibles registrado en marzo y abril.

A medida que esos incrementos salgan del cálculo de los últimos doce meses, la inflación comenzaría a descender gradualmente y volvería a acercarse a la meta. La proyección también contempla un impacto del fenómeno climático de El Niño sobre los precios de frutas y verduras, concentrado principalmente en el último trimestre de este año y el primero de 2027.

La inflación en octubre

En octubre, las principales incidencias sobre la variación del IPC provinieron de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,28 puntos porcentuales), Transporte (0,10), Restaurantes y servicios de alojamiento (0,07) y Ropa y calzado (0,06).

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,05%, explicado principalmente por las subas de los precios de la carne y las verduras.

Por su parte, Ropa y calzado aumentó 2,97%. La variación se explicó, principalmente, por los incrementos de precios asociados al inicio de la temporada primavera-verano: prendas para hombres (2,36%), prendas para mujeres (5,60%), prendas para niños y niñas (3,15%) y calzado para mujeres (5,57%).

En tanto, Transporte registró un aumento de 0,94%, impulsado fundamentalmente por las subas del gasoil (7%) y la nafta (2,01%). También aumentaron los precios del transporte de pasajeros con chofer (4,44%).

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