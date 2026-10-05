Inflación en Uruguay subió a 4,7% en setiembre y quedó levemente por encima de la meta

El Índice de Precios del Consumo (IPC) aumentó 0,54% en setiembre , según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La variación mensual se ubicó por encima de las expectativas de los analistas consultados por el Banco Central del Uruguay (BCU), que esperaban un incremento promedio de 0,35% .

Con este resultado, la inflación acumulada en los últimos doce meses se ubicó en 4,68% , desde un 4,55% registrado en agosto .

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En tanto, la inflación subyacente , que excluye frutas, verduras y combustibles, se ubicó en 4,47% interanual , frente al 4,35% registrado en agosto.

Las expectativas de inflación para los próximos 24 meses permanecen alineadas con el objetivo del Banco Central. Los analistas prevén una inflación de 4,55%, mientras que el mercado financiero proyecta 4,5%. En tanto, los empresarios mantienen una expectativa de 5%.

Esta semana volverá a reunirse el Comité de Política Monetaria (Copom). La tasa de interés se ubica actualmente en 5,75%.

La inflación en setiembre

En setiembre, las principales incidencias sobre la variación del IPC provinieron de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,45 puntos porcentuales; Transporte, con -0,06; Recreación, deporte y cultura, con 0,03; y Seguros y servicios financieros, también con 0,03.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,73%, explicado principalmente por la suba de los precios de la carne (2,4%), las frutas (2%) y las verduras (5,3%).

Por su parte, Transporte registró una baja de 0,54%, principalmente por la disminución en los servicios de transporte de pasajeros con chofer, que bajaron 6,82%, y en los pasajes de avión, que cayeron 5,29%.

Recreación, deporte y cultura registró un aumento de 0,54%, explicado fundamentalmente por la variación de los paquetes turísticos al exterior, que aumentaron 1,42%.

Servicios de educación tuvo un incremento de 0,43%, principalmente por los aumentos registrados en enseñanza terciaria y enseñanza universitaria, que subieron 1,67%.

En tanto, Seguros y servicios financieros aumentó 0,53%. La variación obedeció principalmente a los incrementos en las cuotas de seguros integrales de salud privados, que subieron 1,80%; el servicio de acompañante, 1,54%; y el seguro de automóvil, 0,58%.