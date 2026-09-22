Monotributo en Uruguay: cuántas empresas hay, qué actividades concentran y dónde están

El régimen de monotributo tuvo en 2025 un promedio de 63.737 empresas registradas, lo que representa un aumento de 10,4% frente a las 57.748 del año anterior. La cifra refleja la consolidación de este instrumento entre los pequeños emprendimientos de Uruguay si se compara con diciembre de 2006, cuando comenzó a funcionar el régimen vigente con solo 2.566 empresas. A diciembre de 2025, la cantidad total de firmas activas alcanzó las 67.361.
Según el informe de actualización elaborado por la Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social (BPS), del total registrado en 2025, 40.211 empresas correspondieron al Régimen General (63,1%) y 23.526 al Monotributo Social Mides (36,9%).
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Más de 68.000 personas, marcada presencia femenina y peso en el empleo
En cuanto al impacto en el mercado laboral, en 2025 se registraron 68.076 personas declaradas en nóminas de empresas monotributistas en promedio anual, frente a las 61.807 de 2024 y a las 2.925 personas vinculadas al inicio de la serie en 2006. Cada emprendimiento ocupa en promedio a 1,1 personas, lo que confirma que se trata de microempresas conformadas por sus titulares, cónyuges o socios de sociedades de hecho.
El estudio resalta además la marcada presencia femenina en este régimen, donde alrededor de 6 de cada 10 personas vinculadas son mujeres. A diciembre de 2025, las mujeres representaban el 56,9% de los trabajadores no dependientes y el 61,6% de los dependientes.
Asimismo, las personas ocupadas bajo el monotributo explican el 5,1% del total de cotizantes de la seguridad social en el país, correspondiendo un 3,3% al Régimen General y un 1,8% al Monotributo Social Mides.
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¿Qué es el monotributo y qué peso tiene en las microempresas?
El monotributo es un régimen simplificado y optativo pensado para actividades de reducida dimensión económica, concentrando en un único pago las contribuciones de seguridad social al BPS y los impuestos nacionales administrados por la DGI. Creado por la ley 18.083 en 2006 y ampliado en 2011 con el Monotributo Social Mides, otorga acceso a las prestaciones de la seguridad social en condiciones similares a los trabajadores dependientes, con excepción del seguro por desempleo para los no dependientes.
Su penetración dentro de la estructura empresarial del país no ha dejado de crecer: a diciembre de 2025, el 58,4% de las empresas unipersonales sin dependientes del sector Industria y Comercio aportaban por este régimen, frente al 42,1% registrado en 2018. A su vez, el monotributo también abarca al 28,7% de las sociedades de hecho sin empleados.
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Comercio, servicios e industria, entre las principales actividades
Por sectores de actividad, el comercio al por mayor, al por menor y la reparación de vehículos se mantiene como la principal rama, reuniendo en 2025 a 25.397 empresas, lo que equivale al 39,8% del total.
Le siguen en importancia otras actividades de servicios con 11.730 empresas (18,4%), las industrias manufactureras con 7.636 (12%), las actividades administrativas y de servicios de apoyo con 5.847 (9,2%), la construcción con 3.183 (5,0%) y la enseñanza con 2.865 (4,5%).
El abanico de tareas comprendidas abarca desde oficios tradicionales y pequeños comercios de barrio hasta elaboración artesanal de alimentos, ferias, transporte, servicios personales y venta ambulante.
Banco de Previsión Social (BPS)
Camilo dos Santos
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Montevideo, Canelones y Maldonado concentran más de la mitad
En términos geográficos, Montevideo, Canelones y Maldonado concentran en conjunto el 54,4% del total de empresas monotributistas en 2025, con 19.554, 9.297 y 5.503 firmas respectivamente.
Entre 2023 y 2025, Maldonado (33,2%), Montevideo (27,7%), Flores (27,4%) y Salto (25,7%) fueron los departamentos donde más aumentó la cantidad de emprendimientos registrados.
Sin embargo, el peso relativo del monotributo sobre el conjunto de unipersonales y sociedades de hecho de Industria y Comercio muestra una distribución muy distinta a nivel territorial.
En los departamentos situados al norte del río Negro y en los limítrofes con Brasil aproximadamente una de cada dos empresas es monotributista. En los departamentos del sur la proporción es de tres o cuatro cada diez, registrando Montevideo el peso relativo más bajo de todo el país, con un 22%.
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Una recaudación que también creció
En la dimensión económica, 57.933 empresas realizaron algún pago en 2025, lo que implica un incremento de 12,1% respecto a las 51.690 del año anterior.
A valores constantes de diciembre de 2025, la recaudación anual alcanzó los $ 2.055 millones, registrando una suba real de 16,4% frente a los $ 1.765,8 millones de 2024, mientras que el monto pagado en promedio por monotributista creció un 3,8%.
“Si bien desde el punto de vista de la recaudación este régimen implica una resignación tributaria, ha sido una herramienta útil que permitió incorporar al Sistema de Seguridad Social a emprendedores (y dependientes) de micro y pequeñas empresas de sectores vulnerables, otorgándoles a los no dependientes acceso a prestaciones de seguridad social en las mismas condiciones que para un trabajador dependiente (a excepción del seguro de desempleo)”, dice el texto.