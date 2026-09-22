Monotributo en Uruguay: cuántas empresas hay, qué actividades concentran y dónde están

El régimen de monotributo tuvo en 2025 un promedio de 63.737 empresas registradas , lo que representa un aumento de 10,4% frente a las 57.748 del año anterior. La cifra refleja la consolidación de este instrumento entre los pequeños emprendimientos de Uruguay si se compara con diciembre de 2006, cuando comenzó a funcionar el régimen vigente con solo 2.566 empresas . A diciembre de 2025, la cantidad total de firmas activas alcanzó las 67.361 .

Según el informe de actualización elaborado por la Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social ( BPS ), del total registrado en 2025, 40.211 empresas correspondieron al Régimen General (63,1%) y 23.526 al Monotributo Social Mides (36,9%) .

En cuanto al impacto en el mercado laboral, en 2025 se registraron 68.076 personas declaradas en nóminas de empresas monotributistas en promedio anual , frente a las 61.807 de 2024 y a las 2.925 personas vinculadas al inicio de la serie en 2006. Cada emprendimiento ocupa en promedio a 1,1 personas , lo que confirma que se trata de microempresas conformadas por sus titulares, cónyuges o socios de sociedades de hecho.

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El estudio resalta además la marcada presencia femenina en este régimen, donde alrededor de 6 de cada 10 personas vinculadas son mujeres. A diciembre de 2025, las mujeres representaban el 56,9% de los trabajadores no dependientes y el 61,6% de los dependientes .

Asimismo, las personas ocupadas bajo el monotributo explican el 5,1% del total de cotizantes de la seguridad social en el país, correspondiendo un 3,3% al Régimen General y un 1,8% al Monotributo Social Mides.

¿Qué es el monotributo y qué peso tiene en las microempresas?

El monotributo es un régimen simplificado y optativo pensado para actividades de reducida dimensión económica, concentrando en un único pago las contribuciones de seguridad social al BPS y los impuestos nacionales administrados por la DGI. Creado por la ley 18.083 en 2006 y ampliado en 2011 con el Monotributo Social Mides, otorga acceso a las prestaciones de la seguridad social en condiciones similares a los trabajadores dependientes, con excepción del seguro por desempleo para los no dependientes.

Su penetración dentro de la estructura empresarial del país no ha dejado de crecer: a diciembre de 2025, el 58,4% de las empresas unipersonales sin dependientes del sector Industria y Comercio aportaban por este régimen, frente al 42,1% registrado en 2018. A su vez, el monotributo también abarca al 28,7% de las sociedades de hecho sin empleados.

Comercio, servicios e industria, entre las principales actividades

Por sectores de actividad, el comercio al por mayor, al por menor y la reparación de vehículos se mantiene como la principal rama, reuniendo en 2025 a 25.397 empresas, lo que equivale al 39,8% del total.

Le siguen en importancia otras actividades de servicios con 11.730 empresas (18,4%), las industrias manufactureras con 7.636 (12%), las actividades administrativas y de servicios de apoyo con 5.847 (9,2%), la construcción con 3.183 (5,0%) y la enseñanza con 2.865 (4,5%).

El abanico de tareas comprendidas abarca desde oficios tradicionales y pequeños comercios de barrio hasta elaboración artesanal de alimentos, ferias, transporte, servicios personales y venta ambulante.

Banco de Previsión Social (BPS) Camilo dos Santos

Montevideo, Canelones y Maldonado concentran más de la mitad

En términos geográficos, Montevideo, Canelones y Maldonado concentran en conjunto el 54,4% del total de empresas monotributistas en 2025, con 19.554, 9.297 y 5.503 firmas respectivamente.

Entre 2023 y 2025, Maldonado (33,2%), Montevideo (27,7%), Flores (27,4%) y Salto (25,7%) fueron los departamentos donde más aumentó la cantidad de emprendimientos registrados.

Sin embargo, el peso relativo del monotributo sobre el conjunto de unipersonales y sociedades de hecho de Industria y Comercio muestra una distribución muy distinta a nivel territorial.

En los departamentos situados al norte del río Negro y en los limítrofes con Brasil aproximadamente una de cada dos empresas es monotributista. En los departamentos del sur la proporción es de tres o cuatro cada diez, registrando Montevideo el peso relativo más bajo de todo el país, con un 22%.

Una recaudación que también creció

En la dimensión económica, 57.933 empresas realizaron algún pago en 2025, lo que implica un incremento de 12,1% respecto a las 51.690 del año anterior.

A valores constantes de diciembre de 2025, la recaudación anual alcanzó los $ 2.055 millones, registrando una suba real de 16,4% frente a los $ 1.765,8 millones de 2024, mientras que el monto pagado en promedio por monotributista creció un 3,8%.

“Si bien desde el punto de vista de la recaudación este régimen implica una resignación tributaria, ha sido una herramienta útil que permitió incorporar al Sistema de Seguridad Social a emprendedores (y dependientes) de micro y pequeñas empresas de sectores vulnerables, otorgándoles a los no dependientes acceso a prestaciones de seguridad social en las mismas condiciones que para un trabajador dependiente (a excepción del seguro de desempleo)”, dice el texto.