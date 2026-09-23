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Una adolescente de 15 años murió en un choque en Puntas de Manga: viajaba en una moto conducida por su novio

Los otros involucrados fueron diagnosticados con politraumatismos leves y fueron dados de alta en el lugar

23 de septiembre de 2026 13:54 hs
Choque moto Puntas de Manga
Foto: Telemundo

Una adolescente de 15 años murió este miércoles por la mañana luego de un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de José Belloni y Camino Osvaldo Rodríguez, en la zona de Puntas de Manga, en Montevideo, cuando viajaba como acompañante en una moto conducida por su novio, de 19 años.

Según la Policía, por causas que son investigadas, una motocicleta y una camioneta colisionaron en el cruce entre José Belloni y Camino Osvaldo Rodríguez. La adolescente viajaba como acompañante en la moto y, como consecuencia del impacto, falleció en el lugar. Personal médico constató su muerte a las 08:44.

Los dos conductores fueron asistidos y diagnosticados con politraumatismos leves, por lo que fueron dados de alta en el lugar. Posteriormente, efectivos policiales ubicaron al conductor de la moto, de 19 años, y lo trasladaron a la Seccional 18ª.

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Personal de Policía Caminera realizó las espirometrías correspondientes a los conductores, que dieron resultado negativo.

La Fiscalía dispuso, entre otras actuaciones, el relevamiento de cámaras y testimonios, pericias de Policía Científica y las actuaciones correspondientes respecto del cuerpo de la víctima.

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