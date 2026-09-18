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Taxi volcó tras accidente de tránsito en el centro de Montevideo: pasajera fue rescatadas por Bomberos

El incidente ocurrió esta mañana en la intersección de las calles Mercedes y Cuareim, un cruce que cuenta con semáforos

18 de septiembre de 2026 11:27 hs
Accidente de tránsito en el centro de Montevideo

Accidente de tránsito en el centro de Montevideo

Foto: Subrayado de Canal 10

Un taxi volcó tras chocar contra otro auto durante la mañana de este viernes en el centro de Montevideo. La pasajera quedó atrapada y fue rescatada por un equipo de Bomberos que acudió al lugar.

Concretamente el accidente ocurrió en la intersección de las calles Mercedes y Cuareim, un cruce que cuenta con semáforos. A raíz del impacto, el taxi volcó y quedó de costado sobre la vereda, frente a una sede de la universidad privada ORT.

El choque también derribó el semáforo de la esquina, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10. Este mismo medio informó que el taxista logró salir por sus propios medios, mientras que para rescatar a la pasajera se necesitó de la ayuda de Bomberos.

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Accidente de tránsito en el centro de Montevideo

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Más tarde, la mujer en cuestión fue atendida en el lugar por una ambulancia y luego trasladada a un centro de salud. El accidente también fue registrado por la cuenta de la red social X (exTwitter) de Montevideo Tránsito.

El pasado miércoles, dos mujeres murieron en accidentes de tránsito en distintos departamentos de Uruguay. El primero de ellos fue en Colonia mientras que el segundo en Canelones.

El primer incidente ocurrió cerca de las 10:00, en el Camino Paso Molles próximo a Ruta 50. Allí chocaron de frente una camioneta y un auto, como consecuencia murió la conductora de este último vehículo.

Tres horas después, en Canelones, ocurrió otro accidente mortal. En este caso, un auto que circulaba de oeste a este por la Ruta 11 chocó contra un segundo auto que transitaba por la Ruta 86 de sur a norte e intentó cruzar la primer ruta. La conductora de este último vehículo murió en el lugar a raíz de las lesiones recibidas.

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