Nacional se prepara para visitar a Defensor Sporting con una baja obligada, un jugador descartado y otro futbolista que se forzará para llegar al encuentro

Nacional entrena este viernes para visitar a Defensor Sporting este domingo a las 16:30 en el Estadio Franzini por la séptima fecha del Clausura , con la intención de volver a la victoria luego que le empataran los últimos dos encuentros del torneo en los minutos finales.

La victoria entre semana ante Progreso por la Copa AUF Uruguay le dio algunos días de tranquilidad al tricolor, que sabe que debe sumar la gran mayoría de los puntos que quedan por disputarse en el Clausura si quiere aspirar a llevarse ese trofeo para competir por la Liga AUF Uruguaya.

Con la necesidad de ganar, Daniel Carreño ya sabe que afrontará este encuentro con dos bajas , una de ellas obligada y la otra por lesión.

El primer caso es el de Emiliano Ancheta, que el fin de semana pasado recibió ante Wanderers su quinta tarjeta amarilla , por lo que se perderá el cruce ante Defensor por suspensión.

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El otro jugador en cuestión es Sebastián Coates. El capitán tricolor salió en el entretiempo del partido ante Juventud de Las Piedras, el pasado 6 de setiembre, con dolor en una de sus rodillas.

No llegó al partido contra Wanderers, y el cuerpo técnico tricolor decidió preservarlo este fin de semana, por lo que tampoco estará ante Defensor, confirmaron distintas fuentes a Referí.

Nacional probará a Maximiliano Gómez para ver si llega al domingo

Maximiliano Gómez Foto: Enzo Santos/Focouy

Por otra parte, este viernes el tricolor probará a Maximiliano Gómez para ver si puede llegar a enfrentar al violeta, un partido especial para el delantero que se formó en el equipo de Punta Carretas y fue criticado por su salida de ese club el año pasado.

Gómez sufrió un esguince de rodilla en los primeros minutos del clásico ante Peñarol, disputado el pasado 30 de agosto, por el que se perdió los encuentros ante Juventud y Racing.

Consultados por la situación sanitaria del jugador días atrás, algunas fuentes marcaron que era difícil que el futbolista llegara al fin de semana. Sin embargo, se esperó hasta este viernes para decidir si estará o no entre los convocados.

"Lo de Maxi (Gómez) es día a día, no podemos ilusionarnos, es un jugador súper importante para nosotros, lo extrañamos, pero la rodilla no es fácil. Esperamos que se recupere, no hay que apurarlo", expresó Carreño este miércoles, luego de la victoria ante Progreso.