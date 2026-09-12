Daniel Carreño fue muy autocrítico en Nacional: "Nos están pasando cosas que hay que asumirlas" y agregó: "Ni loco nos despedimos ya del Torneo Clausura"

Nacional perdió dos puntos más y otra vez en la hora -como le ocurrió la semana pasada ante Juventud de Las Piedras- al igualar 1-1 ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Clausura este sábado en el Parque Viera y se complica muchísimo de cara al futuro en la Liga AUF Uruguaya. Daniel Carreño, el DT albo, se quejó de la situación y de esas otras dos unidades, que suman cuatro con el resultado antes los pedrenses.

Daniel Carreño lamentó el hecho de que Wanderers le hubiera empatado otra vez en la hora, como hace seis días, a Nacional, como había acontecido ante Juventud de Las Piedras.

“Tuvimos la desgracia de que en una semana se nos fueron cuatro puntos que teníamos en el bolsillo”, se quejó el entrenador de los albos.

Luego de su pase frustrado a Peñarol y del regreso a la convocatoria de la selección uruguaya con Diego Forlán, volvió Nahitan Nández tras tres meses y medio

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la nueva igualdad en la hora de Nacional, ante Wanderers

Y continuó: ¿Que busque una explicación? Es muy difícil en caliente, porque recién terminó el partido. Hoy (este sábado) fue un golazo de 30 metros. Quizás nos tiramos muy atrás y no aguantamos la pelota en campo rival. Tal vez falta ser más protagonistas y tener más el balón, pero hoy fue un gol de otro partido”.

“El equipo se entrega y lucha. Por momentos tenemos el partido medio controlado y nos ponemos en ventaja, como el fin de semana pasado. Vemos que el rival, luchando, nos tira pelotas al área y lo dominamos bien. Nos falta la tranquilidad de tener un poco más la pelota, de dominar un poquito más en esos momentos que el partido se pone en alta intensidad, con los dos equipos buscando, con muchas ganas y poco fútbol”, señaló Carreño.

Y añadió: “Quizás lo podíamos defender de otra manera, estando 10 metros más adelantados en la cancha de ellos, aguantar la pelota, pero nos están pasando cosas que tenemos que asumirlas. Estamos con ese toque que se nos vuelve en contra y toca asumirlo y enfrentar lo que viene”.

Sobre el final y ya subiéndose al ómnibus que trasladaba al plantel de Nacional hacia la Ciudad Deportiva Los Céspedes, Carreño fue consultado acerca de si con este resultado, se despidieron del Torneo Clausura.

La respuesta fue tajante: "¿Despedirnos? Ni loco. Falta mucho todavía".