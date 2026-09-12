Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la nueva igualdad en la hora de Nacional, ante Wanderers

Nacional empató ante Wanderers 1-1 este sábado en el Parque Viera por la sexta fecha del Torneo Clausura y con ese resultado dejó dos importantes puntos para el camino otra vez en la hora y se complicó en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual.

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En el inicio de la jornada, este mismo sábado, Racing consiguió una victoria trascendente por 3-2 sobre Boston River, que lo dejó primero en la Tabla Anual.

Nacional jugó un primer tiempo intenso, pero desprolijo, dejando muy solo arriba a Maximiliano Silvera y sintió una vez más la ausencia de Maximiliano Gómez.

Su rival, Wanderers, tuvo intensidad y alguna situación de Facundo Labandeira marrada, como buenas atajadas, una vez más de Luis Mejía.

Luego de su pase frustrado a Peñarol y del regreso a la convocatoria de la selección uruguaya con Diego Forlán, volvió Nahitan Nández tras tres meses y medio

Wanderers 1-1 Nacional por el Torneo Clausura: impactante empate que sufrió el tricolor, otra vez en la hora, con un golazo de Benítez y se le complica cada vez más

En el complemento creció Emiliano Ancheta para acompañar al siempre firme Gastón Martirena, y a Lucas Rodríguez, además del buen ingreso de Tiziano Correa, fundamental en el gol de Silvera.

Pero cuando se terminaba el partido, Santiago Benítez inventó un golazo desde afuera del área para igualar y a Nacional le pasó lo mismo que la semana pasada cuando Juventud de Las Piedras la igualó en los minutos de adición. Ahora se le puede complicar mucho el futuro en el año.

Un campeonato cada vez más parejo

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual:

A su vez, así quedaron las posiciones en la tabla del descenso: