Peñarol ganó tres clásicos de divisiones menores y Nacional uno en una jornada llena de emociones

Peñarol le ganó a Nacional tres clásicos de divisiones formativas en la jornada de este sábado, en tanto que los tricolores obtuvieron una victoria en una jornada de mucha actividad.

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Los carboneros vencieron en la categoría sub 16 por 1-0 en un partido que se disputó en el Parque Maracaná.

El autor del tanto de la victoria fue Juan Ignacio Damián.

Por su parte, en sub 15, Peñarol también le ganó a Nacional.

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Los carboneros vencieron con un tanto de Mateo Suárez en un encuentro que se disputó en el Parque Capurro.

Otra victoria de Peñarol y un triunfo de Nacional

En tanto, en la categoría sub 17, Nacional le ganó 2-1 a Peñarol en el Parque Maracaná.

Los tantos de los ganadores los convirtieron Alexis Aguilera y Brandon Piroto.

Por su parte, el gol de los carboneros fue anotado por Carlos Esnal.

Finalmente, también en el Parque Capurro, Peñarol dio vuelta el resultado y venció 2-1 a Nacional en sub 14.

Los goles del vencedor fueron de Luciano Olivera y Juan Manuel Vico, en tanto el tricolor había abierto el marcador a través de Mauro Núñez.