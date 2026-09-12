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Peñarol ganó tres clásicos de divisiones menores y Nacional uno en una jornada llena de emociones

Los juveniles carboneros fueron superiores a los tricolores en los partidos jugados este sábado entre ellos

12 de septiembre de 2026 19:05 hs
Mateo Suárez de Peñarol celebra su gol, el de la victoria ante Nacional en la categoría sub 15

Mateo Suárez de Peñarol celebra su gol, el de la victoria ante Nacional en la categoría sub 15

FOTO: @JuvenilesAUF

Peñarol le ganó a Nacional tres clásicos de divisiones formativas en la jornada de este sábado, en tanto que los tricolores obtuvieron una victoria en una jornada de mucha actividad.

Los carboneros vencieron en la categoría sub 16 por 1-0 en un partido que se disputó en el Parque Maracaná.

El autor del tanto de la victoria fue Juan Ignacio Damián.

Por su parte, en sub 15, Peñarol también le ganó a Nacional.

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Los carboneros vencieron con un tanto de Mateo Suárez en un encuentro que se disputó en el Parque Capurro.

Otra victoria de Peñarol y un triunfo de Nacional

En tanto, en la categoría sub 17, Nacional le ganó 2-1 a Peñarol en el Parque Maracaná.

Los tantos de los ganadores los convirtieron Alexis Aguilera y Brandon Piroto.

Por su parte, el gol de los carboneros fue anotado por Carlos Esnal.

Finalmente, también en el Parque Capurro, Peñarol dio vuelta el resultado y venció 2-1 a Nacional en sub 14.

Los goles del vencedor fueron de Luciano Olivera y Juan Manuel Vico, en tanto el tricolor había abierto el marcador a través de Mauro Núñez.

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