El técnico de Liverpool de Inglaterra, Andoni Iraola, está sorprendido por el estado físico de Ronald Araujo

El impacto de Ronald Araujo en Liverpool no pasó desapercibido para el técnico Andoni Iraola. El entrenador vasco compareció en conferencia de prensa y analizó el rendimiento del internacional uruguayo, destacando su capacidad de adaptación al ritmo de la Premier League a pesar de jugar fuera de su posición natural.

"Estoy muy feliz por él", aseguró el técnico del conjunto de Anfield Road. Y añadió: " Todavía es pronto, pero está terminando los partidos en un buen estado físico; no está sufriendo calambres".

Estas palabras cobran un peso significativo considerando que Araujo tuvo que actuar como lateral derecho, rol que exige un desgaste superior al de su demarcación habitual en el centro de la zaga.

El único partido que comenzó en su puesto habitual fue este martes cuando fue el único de los 11 titulares que utilizó el DT en el triunfo ante Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur por la Copa de la Liga inglesa, que ganaron 3-1 en Anfield Road y eliminaron a su rival.

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La sorpresa del técnico Iraola por el físico de Ronald Araujo

Andoni Iraola profundizó en este reto de Ronald Araujo: "Especialmente cuando sos central y tenés que jugar pegado a la banda como lateral derecho, las exigencias físicas son distintas. Probablemente es más exigente, y él está asumiendo bien estos esfuerzos".

El buen despliegue del jugador de la selección uruguaya disipó las dudas sobre su condición física tras el cambio de liga.

Más allá del aspecto atlético, el entrenador de los reds elogió la actitud del jugador y marcó su próximo objetivo en Anfield: "Me gusta su espíritu. Ahora le estoy presionando para que aprenda un poco el idioma, porque una buena manera de aprovechar su experiencia sería que pudiera comunicarse mejor con sus compañeros y aportar todo ese bagaje que tiene, aunque supongo que llevará algo de tiempo".