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Liverpool compartió un video del festejo alocado de Ronald Araujo en el golazo para el 3-1 de Liverpool en la Copa de la Liga

Los reds clasificaron a la siguiente fase del certamen dejando por el camino a Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur

16 de septiembre de 2026 13:49 hs

Ronald Araujo fue una de las grandes figuras de Liverpool en la victoria 3-1 ante Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur de este martes. Por la Copa de la Liga en Anfield Road, el entrenador Andoni Iraola realizó una rotación masiva: el defensor uruguayo fue el único jugador de los 11 titulares del fin de semana que repitió presencia en la alineación inicial. que eliminó al equipo de Londres de la competición.

Tras haberse desempeñado como lateral derecho en las últimas jornadas de la Premier League, el futbolista de la selección uruguaya volvió a su posición natural como zaguero central y firmó un rendimiento impecable, imponiéndose en la zaga y ganando el duelo charrúa frente a Bentancur para eliminar a los Spurs del certamen.

El video que compartió Liverpool

El encuentro terminó de liquidarse en los minutos finales gracias a un golazo de Dominik Szoboszlai -otro de los titulares, que ingresó en el segundo tiempo- que selló el 3-1 definitivo.

Este miércoles, las redes sociales de Liverpool publicaron un video en el que se aprecia la trastienda de la celebración del tanto, donde un alocado Ronald Araujo festeja eufóricamente y a lo lejos, Cody Gakpo hace lo mismo de cara a la tribuna de Anfield.

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Con su sólida actuación defensiva y el liderazgo que demuestra dentro de la cancha, el zaguero ratifica el gran momento que atraviesa en el fútbol inglés, consolidándose como una pieza de absoluta confianza para Andoni Iraola y ganándose rápidamente el cariño de la afición de los reds.

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