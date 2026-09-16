Liverpool compartió un video del festejo alocado de Ronald Araujo en el golazo para el 3-1 de Liverpool en la Copa de la Liga

Ronald Araujo fue una de las grandes figuras de Liverpool en la victoria 3-1 ante Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur de este martes. Por la Copa de la Liga en Anfield Road, el entrenador Andoni Iraola realizó una rotación masiva: el defensor uruguayo fue el único jugador de los 11 titulares del fin de semana que repitió presencia en la alineación inicial. que eliminó al equipo de Londres de la competición.

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Tras haberse desempeñado como lateral derecho en las últimas jornadas de la Premier League, el futbolista de la selección uruguaya volvió a su posición natural como zaguero central y firmó un rendimiento impecable, imponiéndose en la zaga y ganando el duelo charrúa frente a Bentancur para eliminar a los Spurs del certamen.

El video que compartió Liverpool El encuentro terminó de liquidarse en los minutos finales gracias a un golazo de Dominik Szoboszlai -otro de los titulares, que ingresó en el segundo tiempo- que selló el 3-1 definitivo.

Este miércoles, las redes sociales de Liverpool publicaron un video en el que se aprecia la trastienda de la celebración del tanto, donde un alocado Ronald Araujo festeja eufóricamente y a lo lejos, Cody Gakpo hace lo mismo de cara a la tribuna de Anfield.