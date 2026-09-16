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Luis Suárez irá hoy por un nuevo título de carácter internacional y otra copa con Inter Miami

El goleador uruguayo busca sumar otro torneo a su largo palmarés de éxitos en una carrera espectacular

16 de septiembre de 2026 12:54 hs
El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras

Foto: AFP

Luis Suárez irá por un nuevo título con la camiseta de Inter Miami. El delantero uruguayo disputará la final de la Campeones Cup frente a Cruz Azul de México en un duelo a partido único que se jugará en el NU Stadium de Miami este miércoles a partir de la hora 21.

Este certamen enfrenta anualmente al campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con el ganador de la Liga MX.

Un uruguayo al menos se coronará campeón de esta copa

El encuentro entre Inter Miami y Cruz Azul de este miércoles contará con un marcado toque uruguayo en ambos planteles, por lo que es seguro que al menos uno será campeón de esta copa.

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En las filas del conjunto estadounidense también estará presente -además de Luis Suárez. el zaguero Maximiliano Falcón, mientras que en el equipo mexicano dirá presente el delantero Gabriel "Toro" Fernández.

De esta manera, está garantizado que un futbolista de Uruguay levantará el trofeo al término del partido.

Para los aficionados uruguayos que quieran seguir las alternativas de esta definición, no habrá transmisión por la televisión abierta ni por cable en el país, dado que los derechos del torneo pertenecen de manera exclusiva a la plataforma Apple TV, servicio de streaming que no se encuentra disponible en el mercado uruguayo.

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