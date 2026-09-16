Empieza la era Diego Forlán en la selección uruguaya absoluta: el entrenador viaja a Japón y la AUF recaudará US$ 3.000.000

Diego Forlán iniciará el lunes en Japón una nueva etapa en su carrera como entrenador, en este caso como interino de la selección uruguaya absoluta hasta marzo de 2027, y su estreno se producirá frente a Japón .

El entrenador viaja este jueves junto a su cuerpo técnico desde el aeropuerto de Carrasco rumbo a Asia, en donde además del partido amistoso ante Japón enfrentará a Corea del Sur e India .

El cuerpo técnico de la selección mayor lo integran el asistente Diego "Ruso" Pérez , el entrenador de goleros Ignacio Bordad y los preparadores físicos Diego Estavillo y Santiago Ferro .

El calendario de Uruguay incluye tres partidos confirmados pero la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) espera por un cuarto encuentro que se pueda sumar a la agenda. Hasta este lunes existían posibilidades de concretar un amistoso ante China el 2 de octubre.

"Con Diego Forlán, que es el líder, estamos construyendo una idea que nos identifica a la hora de competir": lo que dijo Santiago Espasandín en la previa de los Juegos Odesur

El jugador al que visitó Diego Forlán en un viaje relámpago, que sustituyó a Antoine Griezmann, y al que pretende para la selección uruguaya

La agenda confirmada de los celestes plantea el estreno de Forlán como entrenador de la mayor en el partido ante Japón el jueves 24 de setiembre a la hora 7.05 de Uruguay en la ciudad de Rifu. El lunes 28 de setiembre a la hora 8 enfrentará a Corea del Sur en Seúl y el martes 6 de octubre a la hora 11 de Uruguay ante India en Calcuta.

Un posible partido ante China se confirmará o no en las próximas horas, informaron a Referí y para ello depende de las condiciones económicas y de logística. No obstante, China anuncia cuatro partidos para esta doble fecha FIFA, el 24 de setiembre ante Palestina, el domingo 27 ante Nueva Zelanda, el 2 de octubre con Turkmenistán y el 6 con Tayikistán.

El plantel que dirigirá Forlán se reunirá el lunes próximo en Japón y comenzará la ventana que FIFA le otorga a las selecciones para trabajar con los convocados.

El entrenador reservó a 46 futbolista s, uno solo actúa en el fútbol uruguayo (Sebastián Jaume, golero de Albion) y en las próximas horas se conocerá la nómina definitiva que tendrá entre 26 y 28 futbolistas.

Este será el primer reencuentro de los futbolista luego del fracaso en el Mundial 2026, en el que la selección dirigida por el argentino Marcelo Bielsa quedó eliminada en primera fase en el grupo que compartió con España, quien fue campeón del mundo, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Forlán tendrá a los jugadores durante 16 días, con tres partidos confirmados y tres viajes.

De acuerdo a la logística establecida por la AUF, la delegación uruguaya hará base en cada uno de los países en los que competirá.

Desde el lunes 21 y hasta el viernes 25 estarán en Japón, entonces viajarán a Corea del Sur hasta el martes 29 y desde allí a Calculta, en donde permanecerán hasta el partido del martes 6 de octubre.

Esta planificación solamente podrá ser alterada si se confirma el partido en China.

La AUF cobrará US$ 3.000.000 por estos tres encuentros y le quedarán libres en el entorno de US$ 2.000.000 luego de deducir los gastos que genera la participación, además de las presencias y viáticos que reciben los futbolistas.

Para la fecha FIFA de noviembre la AUF aún no tiene rivales confirmados y trabajan sobre la posibilidad de jugar en Estados Unidos, en el norte de África o en Asia, en el cercano o lejano oriente.

Esta es la lista de futbolistas reservados por Forlán para estos partidos:

Goleros

Santiago Mele (Independiente)

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Ignacio de Arruabarrena (Arouca)

Sebastián Jaume (Albion)

Thiago Cardozo (Belgrano)

Defensas

Kevin Amaro (Genk)

José Luis Rodríguez (Vasco da Gama)

Guillermo Varela (Flamengo)

Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú)

Ronald Araujo (Liverpool)

Alexander Barboza (Palmeiras)

José María Giménez (Deportivo La Coruña)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Sebastián Boselli (Getafe)

Santiago Bueno (Wolverhampton)

Sebastián Cáceres (Celta)

Mathías Olivera (Napoli)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Lucas Olaza (Krasnodar)

Marcelo Saracchi (Houston Dynamo)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Bernal (Betis)

Santiago Homenchenko (Querétaro)

Federico Valverde (Real Madrid)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Matías Abaldo (Independiente)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Luciano Rodríguez (Cruzeiro)

Maximiliano Araujo (Sporting CP)

Lucas Villalba (Botafogo)

Brian Rodríguez (América)

Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Diego Rossi (Monterrey)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros