Peñarol se enfrenta este sábado a un desafío de alto riesgo cuando visite a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura. El equipo albiceleste no solo pelea metro a metro por evitar el descenso, sino que llega en un gran momento tras cosechar una importante cantidad de puntos en lo que va de este certamen. Para el conjunto aurinegro, el margen de error es nulo en su objetivo por adueñarse del campeonato y mantener el liderazgo en la Tabla Anual, y Diego Aguirre hasta ahora trabajó con Maximiliano Olivera en el lugar del suspendido Lucas Ferreira en el equipo titular.
La decisión de por qué Diego Aguirre eligió el regreso de Maximiliano Olivera en Peñarol en un partido clave ante Cerro por el Torneo Clausura
El entrenador de los carboneros ajusta sus piezas y tiene decidido el retorno del capitán; La decisión de por qué Diego Aguirre eligió el regreso de Maximiliano Olivera en Peñarol en un partido clave ante Cerro por el Torneo Clausura