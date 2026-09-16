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La decisión de por qué Diego Aguirre eligió el regreso de Maximiliano Olivera en Peñarol en un partido clave ante Cerro por el Torneo Clausura

El entrenador de los carboneros ajusta sus piezas y tiene decidido el retorno del capitán; La decisión de por qué Diego Aguirre eligió el regreso de Maximiliano Olivera en Peñarol en un partido clave ante Cerro por el Torneo Clausura

16 de septiembre de 2026 12:33 hs
Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol&nbsp;

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol 

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol se enfrenta este sábado a un desafío de alto riesgo cuando visite a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura. El equipo albiceleste no solo pelea metro a metro por evitar el descenso, sino que llega en un gran momento tras cosechar una importante cantidad de puntos en lo que va de este certamen. Para el conjunto aurinegro, el margen de error es nulo en su objetivo por adueñarse del campeonato y mantener el liderazgo en la Tabla Anual, y Diego Aguirre hasta ahora trabajó con Maximiliano Olivera en el lugar del suspendido Lucas Ferreira en el equipo titular.

Para este cruce determinante, el entrenador se vio obligado a meter mano en la formación titular.

La baja confirmada de Lucas Ferreira, quien alcanzó su quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, abrió un hueco en la zaga central.

La decisión de Diego Aguirre por el retorno del capitán Maximiliano Olivera

Ante este escenario, la decisión de Diego Aguirre fue firme: el retorno del capitán Maximiliano Olivera al equipo inicial.

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Olivera vio todo el partido en la victoria del domingo pasado ante Albion 3-1 desde el banco de suplentes, encuentro en el que su lugar fue ocupado por el argentino Germán Pezzella, campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022.

El liderazgo y la experiencia del capitán carbonero reaparecen en un momento crítico del calendario, más allá de que su rendimiento ha bajado sensiblemente en los últimos tiempos.

Aguirre apuesta a la voz de mando de su capitán para sostener la solidez defensiva en una cancha siempre difícil como el Estadio Luis Tróccoli, buscando tres puntos que valen oro en la recta final de la temporada.

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