Solvencia y liderazgo: Ronald Araujo regresó a la zaga central, fue el único titular que jugó, y resultó clave en la clasificación de Liverpool

En una noche de rotación estratégica para Liverpool, Ronald Araujo volvió a dar muestras de su versatilidad y solidez defensiva en la victoria 3-1 sobre Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur por la Copa de la Liga. Tras haberse desempeñado como lateral derecho en el reciente empate sin goles ante Fulham por la Premier League, el defensor retornó a su posición natural en el eje de la zaga central para adueñarse del fondo en Anfield Road.

Curiosamente, el jugador de la selección uruguaya fue el único futbolista del plantel que repitió titularidad respecto al último compromiso liguero, una muestra de la enorme confianza que deposita en él el cuerpo técnico comandado por Andoni Iraola.

A lo largo de los 90 minutos, Ronald Araujo ofreció contención constante y solvencia en el juego aéreo frente a los embates de Tottenham Hotspur

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Aunque fue amonestado a los 35 minutos por una sujeción táctica en mitad de cancha, supo administrar esa sanción con madurez para no comprometer su marca en el resto del encuentro.

La prensa británica aprobó su labor: medios como el diario Liverpool Echo y Liverpool.com resaltaron su capacidad para liderar el sector defensivo aun estando condicionado por la tarjeta amarilla.

Para Liverpool Echo, Araujo"regresó al eje de la zaga central, ofreciendo contención en la marca durante la mayor parte del encuentro, aunque condicionado desde la primera parte por una tarjeta amarilla tras una sujeción táctica".

Por su parte, Liverpool.com, opinó: "En su rol predilecto de marcador central cumplió completando los 90 minutos, mostrando solvencia por alto a pesar de haber sido amonestado a los 35 minutos por un agarrón en el mediocampo".

El triunfo de los reds se selló con tantos de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai, mientras que Conor Gallagher descontó para la visita -en la que fue sustituido Rodrigo Bentancur en el transcurso del segundo tiempo-, clasificando a un Liverpool que contó con la firmeza de Araujo como pilar.