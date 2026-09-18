Uruguay hizo historia con su primer Abierto de ski en la nieve, con deportistas de 15 nacionalidades y destacado como un "hito" por la Federación Internacional

Lo que era un sueño se hizo realidad y Uruguay tuvo su primer Abierto Nacional de ski en la nieve el pasado 14 de setiembre, un evento que contó con deportistas de 15 nacionalidades y que fue destacado y avalado por la Federación Internacional de Ski (FIS).

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Como había informado Referí cuando se lanzó la competencia , la bandera uruguaya flameó en las pistas de El Colorado, Chile , donde se llevó a cabo la actividad, la que contó con la competencia oficial que otorgó puntos para el ranking FIS y con una carrera social para fomentar el deporte y acercar a uruguayos que lo practican.

Medios internacionales que cubren las disciplinas de invierno destacaron la iniciativa que llevó adelante la Asociación de Ski y Snowboard del Uruguay (ASSU) y valoraron especialmente que un país sin montañas y sin nieve pudo organizar un desafío de esta magnitud.

“No fue solamente una carrera, fue la primera prueba concreta de que un país sin nieve puede construir una estructura deportiva de invierno y abrir un camino internacional para sus atletas”, señaló a Referí Joaquín Gallinal Carrau, presidente de ASSU.

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Primer Abierto Uruguayo de ski en El Colorado, Chile

“La propia Federación Internacional de Ski calificó el evento como un ‘hito histórico’ y dijo que demuestra que la pasión por los deportes de nieve puede ir mucho más allá de los países tradicionalmente invernales”, agregó.

Quince nacionalidades

La prueba oficial de Giant Slalom, para atletas federados de la FIS que buscaron puntos para su clasificación, tuvo 59 competidores, 37 hombres y 22 mujeres, de 15 nacionalidades: Uruguay, Chile, Estados Unidos, Italia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Canadá, República Checa, Polonia, Brasil, Luxemburgo, Australia, Nueva Zelanda y Kirguistán.

El podio masculino de la Carrera FIS en el primer Abierto Uruguayo de ski en El Colorado, Chile

El ganador en la rama masculina fue el suizo Kevin Fritschi, mientras que en la femenina se impuso Gwyneth Ten Raa de Luxemburgo.

El podio femenino de la Carrera FIS en el primer Abierto Uruguayo de ski en El Colorado, Chile

El uruguayo Nicolás Pirozzi, que fue olímpico en los recientes Juegos de Invierno de Milán Cortina, se ubicó en el décimo lugar.

La competencia oficial también tuvo como destaque la primera participación femenina de una uruguaya a cargo de Mariana Vanrell, radicada en Francia, quien se federó y tuvo su primera experiencia con la celeste.

Primer Abierto Uruguayo de ski en El Colorado, Chile

Mientras que en la carrera social, que tuvo 30 participantes, con 20 esquiadores y 10 snowboarders, Martín Oliver ganó en snowboard y Roberto Pirozzi lo hizo en ski.

Gallinal Carrau también resaltó las repercusiones internacionales que tuvo el Abierto, con publicaciones que indicaron que “un país sin nieve ni montañas acaba de celebrar su primera competición de esquí” o que “un país sudamericano inesperado acaba de albergar su primer campeonato de esquí”.

“Lo que parecía una rareza terminó siendo noticia internacional”, señaló. “La geografía puede hacer que el viaje sea más difícil, pero no tiene por qué determinar adónde puedes ir”.

Primer Abierto Uruguayo de ski en El Colorado, Chile

El destaque de la FIS y lo que se viene

El Abierto Uruguayo también contó con la validación de la FIS, que destacó lo realizado.

“La primera competición de esquí en la historia de Uruguay representa un hito significativo, no solo para el esquí uruguayo, sino también para el crecimiento de los deportes de nieve en toda Sudamérica”, dijo Magdalena Kast, miembro del Consejo FIS.

“Cada nueva federación que entra en actividad fortalece nuestra región, otorgando a Sudamérica visibilidad y reconocimiento en el ámbito de la nieve”, agregó la directiva, quien es también presidenta de la Federación Argentina de Ski y Andinismo.

Primer Abierto Uruguayo de ski en El Colorado, Chile

La ASSU, que se formó en 2018 y en 2021 se integró a la FIS, sumó un nuevo hito a su historia, en la que se destaca la clasificación en 2025 a los Juegos Olímpicos de invierno en Milano Cortina 2026, donde participó Nicolás Pirozzi Mayer, en el regresó de un uruguayo a la principal cita del deporte luego de 28 años.

El año lo cierra con su primer Campeonato Nacional Uruguayo avalado por la FIS y su primer Campeonato Nacional Uruguayo Social y Amateur.

Primer Abierto Uruguayo de ski en El Colorado, Chile

De cara al futuro, ya tienen objetivos marcados para seguir fomentando el deporte en la nieve.

Una de las iniciativas que sigue es la búsqueda y captación de más atletas uruguayos que realizan deportes de invierno y montaña para que se federen y representen a su país.

Con respecto a Pirozzi, principal esquiador uruguayo, olímpico este año y que entrena en Chile, se espera que compita en el Mundial de Crans-Montana, Suiza, en 2027.

Se le dará un especial énfasis en la rama femenina, como ocurrió con Mariana Vanrell, quien vive en Francia, es profesional de escalada y corre trail running, y que también se estrenó en el ski alpino con su primera experiencia en el reciente Abierto. El objetivo de la ASSU es acompañarla en sus próximas competencias con la meta de que sea la primera uruguaya en unos Juegos Olímpicos de invierno en 2030.

Primer Abierto Uruguayo de ski en El Colorado, Chile

La ASSU cuenta entre sus promesas con Segundo Lugaro, de 17 años, quien compitió recientemente en ski alpino en Bariloche y Chapelco, con un destacado top 30.

También se buscará sumar el cross country o esquí de fondo a las disciplinas a desarrollar, con Joaquín Mones, radicado en Finlandia, en quien confían para que llegue al mundial de esa especialidad en el mes de febrero.

Y en ski cross, carreras de velocidad con cuatro participantes que descienden por rampas y obstáculos, se contactaron con un joven uruguayo que entrena en esa modalidad en España.

De esa forma, la ASSU cuenta con cinco atletas que pueden potenciarse de cara al futuro: tres en esquí alpino, con dos masculinos y una mujer, uno en cross country y otro en ski cross.

Además se podría sumar un reconocido deportista que ganó medallas para Uruguay, de quien no quisieron revelar su nombre, que evalúa hacer un cambio de disciplina y animarse a esquiar en la modalidad de fondo.

“Queremos que algún día un niño vea a un esquiador uruguayo sobre la nieve y piense: ‘yo también puedo hacerlo’, como está sucediendo con Nicolás Pirozzi en la afición uruguaya, que es admiración”, destacó Gallinal Carrau.