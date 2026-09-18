Harry Kane reveló el diálogo que tuvo con Lionel Messi en la semifinal del Mundial 2026: "Le deseé buena suerte para la final"

Harry Kane brindó detalles de la charla que sostuvo con Lionel Messi en el abrazo que se dieron cuando terminó el partido por las semifinales del Mundial 2026, que terminó con el histórico y agónico triunfo por 2-1 de la selección Argentina ante Inglaterra.

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En primera instancia, en diálogo con diario Marca, Kane respondió: "Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera. Pero tengo muchísimo respeto por Messi", expresó el delantero del Bayern Munich y agregó: "Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde.

A su vez, Kane destacó una gran virtud de Messi y es que "siempre ha puesto al equipo por delante de él" y que esa "es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo". Posteriormente, contó más detalles del momento en que se abrazaron cuando terminó la semifinal del Mundial 2026.

La charla entre Harry Kane y Lionel Messi "De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor. Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol".