Daniel Carreño hizo una actualización del estado sanitario de Maximiliano Gómez en Nacional

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño, se mostró satisfecho por el triunfo de su equipo ante Progreso, en el cierre de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, e informó cómo se encuentra Maximiliano Gómez.

Los tricolores enfrentarán este domingo a Defensor Sporting en el Gran Parque Central, en partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

"Pensando en nuestro próximo rival, Defensor, tenemos pocos días de recuperación por eso los cambios venían del vestuario, inclusive los demoramos un poquito más", expresó sobre la regulación de minutos que tuvieron Emiliano Ancheta, Francisco Calvo y Maximiliano Silvera , que entraron a los 56', Santiago Silva que ingresó a los 75' y Luciano Boggio , a los 81'.

Carreño expresó en declaraciones a la televisión que el capitán Sebastián Coates está "descartado" para el partido del domingo.

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"Lo de Maxi (Gómez) es día a día, no podemos ilusionarnos, es un jugador súper importante para nosotros, lo extrañamos, pero la rodilla no es fácil. Esperamos que se recupere, no hay que apurarlo. El jueves o a más tardar el viernes vamos a decidir si juega, si puede ir al banco o si no llega para este partido".

Gómez sufrió un esguince de rodilla en el clásico de la cuarta fecha contra Peñarol.

Carreño elogió a los juveniles Luciano Rodríguez y Luciano González. "Se involucran, crecen, los dos son buenos profesionales, conocen el club y eso es una ventaja bárbara".