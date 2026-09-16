¡Qué año el de San Gregorio Ganadera! Crió y expuso a la mejor vaca Hereford y también a la mejor Angus

Un ejemplar de cabaña San Gregorio Ganadera Ltda ganó el doble premio máximo en la pista de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay en la Expo Rural del Prado 2026 , el de Gran Campeona Polled Hereford y el de mejor ejemplar de la muestra en la definición con la Gran Campeona astada, expuesta por la cabaña Las Anitas.

Con la jura de un experto brasileño, Jacques Leston, la pista del Hereford estuvo todo el día repleta de público en los cuatro costados, señal de la relevancia de la tradicional raza vacuna.

Los premios fueron entregados por varias autoridades encabezadas por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay y su director de Exposiciones, Rafael Ferber y Rodrigo Granja, respectivamente, y la presidenta de la gremial de criadores, Lucía Perdomo.

El BROU estrenó stand en la Expo Rural del Prado con destaque para una palabra y una nueva frase que se acuña

Federico Fernández, integrante de la firma expositora (con sede en paraje San Salvador, en Soriano) de la mejor hembra de las mochas, admitió que un titular de diario hoy podría ser "¡Qué año! o "¡El año de San Gregorio!", considerando que acababa de lograr el gran campeonato de hembras en esa variedad en el Hereford y que un día antes había conseguido el gran campeonato de los vientres en otra pista de juras emblemática de la ganadería uruguaya, el Aberdeen Angus.

"Es la primera vez que se nos da... ojalá que no sea la última, pero es algo prácticamente imposible, hoy es muy muy fuerte la competencia en Hereford y en Angus, por eso hay que valorar esto, más todo lo obtenido anteriormente, en el Angus venimos de tres años seguidos con la Gran Campeona y en Hereford lo logramos por primera vez, estamos locos de la vida, en Hereford, veníamos cerquita, pegando en los palos en años anteriores, por fin se nos dio y en una pista durísima".

Quiero felicitar mucho a todo el equipo de trabajo, agradecerles a todos, no es sencillo trabajar como decimos a este nivel a dos galpones, con dos razas tan exigentes como Angus y Hereford, por suerte todo termino dando estos frutos espectaculares Quiero felicitar mucho a todo el equipo de trabajo, agradecerles a todos, no es sencillo trabajar como decimos a este nivel a dos galpones, con dos razas tan exigentes como Angus y Hereford, por suerte todo termino dando estos frutos espectaculares

Sobre la Gran Campeona Polled Hereford, expuso: "Es una vaca que ya venía bastante laureada, había sido Gran Campeona un año y Tercer Mejor Hembra en otro año en la Expo Durazno, el año pasado acá no pudo venir porque estaba muy linda y no sé qué pasó, se nos rengó, no estaba óptima, y en este Prado 2026 era algo impensado llegar con una vaca con un año más, pero llegó impresionante y nos brindó tremenda alegría".

Veredictos en Polled Hereford

GRAN CAMPEONA brete 166, de San Gregorio Ganadera Ltda

RESERVADA brete 144, de J. Ernesto Alfonso e Hijos y cabaña Las Cañas

TERCER MEJOR HEMBRA brete 157, de La Lucha SG de Echeverría e Hijos

Gran Campeona Polled Hereford.

Las Anitas y la vaca ideal: se preña temprano y carga muchos kilos

Gran Campeona Hereford.

Fernando Alfonso destacó, tras el cierre de las actividades con los vientres del Hereford, la alegría de la familia de la cabaña Las Anitas (ubicada en paraje Feliciano, Durazno) por haber cosechado dos premios sobresalientes, la Gran Campeona de las astadas y la Reservada Gran Campeona de las mochas.

"Estamos súper contentos por los resultados y por poder estar, una vez más, en una pista como esta, tan competitiva todos los años", expresó.

Lo logrado, en un año más de éxitos para la legendaria cabaña, "es motivo de orgullo, de alegría, para toda la familia y para todo el equipo de trabajo de Las Anitas que es muy grande y que está atrás de estos animales todo el año, es un trabajo de mucha constancia, mucho esfuerzo, de todos los que estamos acá y de todos los que quedaron allá atendiendo partos, pesando novillos y tanta cosa que hay que hacer todos los días".

Sobre la Gran Campeona, la definió así: "Es como la describió el jurado, una hembra bien típica de la raza, británica, con mucha carne, mucha facilidad de engrasamiento, con muy buenos desplazamientos, femenina, con un gran tren delantero, tiene mucho de lo que nos gusta a nosotros y de lo que tiene que tener una hembra de esta raza".

La vaca está por parir su primer ternero, con apenas dos años, "una característica muy importante que tiene esta raza, la fertilidad a temprana edad y cómo se desenvuelve en estos campos con relativa facilidad haciendo eso que es tan importante, y además después carga los kilos que tiene que tener un animal, lo que pide la industria, así que súper contento por cómo llegó", dijo sobre una genética 100% producida en la cabaña dado que es hija de padre y madre de Las Anitas.

Veredictos en Hereford

GRAN CAMPEONA brete 33, de J. Ernesto Alfonso e Hijos

RESERVADA brete 35, de Walter Carlos Romay Elorza

TERCER MEJOR HEMBRA brete 23, de Walter Carlos Romay Elorza

Gran Campeona Hereford.

Nota: los veredictos oficiales se pueden observar en este enlace.

Este jueves la SCHU desarrollará la jura de los ejemplares machos, en el ruedo de la Rural del Prado, en la edición 121 de la exposición ganadera de la ARU.