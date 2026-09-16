La Intendencia de Colonia inauguró su stand en la Expo Prado con homenaje a los inmigrantes y anunció nuevos proyectos para el departamento

La Intendencia de Colonia inauguró este lunes su stand en la Expo Prado, donde participa por quinto año consecutivo con una propuesta que este año pone el foco en las distintas corrientes migratorias que contribuyeron a formar la identidad del departamento.

Bajo el concepto “Colonia, Tierra de Inmigrantes”, el espacio busca mostrar la diversidad cultural, productiva y turística de sus localidades.

El stand fue diseñado en tres sectores que representan distintos elementos vinculados a la historia del departamento. Un deck simboliza la tierra coloniense, una galería con ondas azules representa el agua y el interior recrea la bodega de un barco, con objetos y herramientas vinculados a las diferentes corrientes migratorias europeas, africanas y latinoamericanas que llegaron a la región.

La propuesta fue desarrollada por funcionarios de la Intendencia, alumnos y profesores de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo y empresas del departamento. El espacio también cuenta con una programación diaria de actividades relacionadas con las distintas colectividades, con música, gastronomía y juegos interactivos.

Durante la inauguración, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, destacó especialmente el trabajo de la escuela taller, que además de formar a jóvenes en distintos oficios participa en obras de infraestructura y recuperación de espacios públicos.

“Los chicos aprenden un oficio, pero también hacen arreglando cosas en su ciudad. Es un camino de ida y vuelta”, señaló Rodríguez, quien defendió la importancia de mantener este tipo de formación en un contexto marcado por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial.

Guillermo Rodríguez, intendente de Colonia.

El intendente también anunció que la escuela, que ya funciona en Colonia del Sacramento y Carmelo, próximamente llegará a Rosario y Nueva Helvecia. Según explicó, buena parte de los trabajos en madera, hierro y otros elementos que se observan en distintos espacios del departamento son realizados por profesores y alumnos de la institución.

Una identidad común para todo el departamento

Otro de los ejes del discurso de Rodríguez fue la descentralización y la necesidad de fortalecer los vínculos entre las distintas localidades de Colonia.

El intendente sostuvo que el objetivo es que los habitantes conozcan mejor otras zonas del departamento y que se genere un mayor intercambio cultural y turístico entre las localidades. En ese sentido, planteó la posibilidad de impulsar actividades que permitan cruzar las tradiciones de las distintas colectividades.

Rodríguez también puso el foco en el turismo interno del departamento. Según señaló, Colonia suele trabajar pensando en los visitantes internacionales y nacionales, pero ahora busca promover que los propios colonienses conozcan y recorran las diferentes localidades.

En esa línea, destacó además la cantidad de fiestas y actividades que se desarrollan en las distintas ciudades y localidades. Para el intendente, estos eventos tienen un impacto económico directo porque permiten que los recursos permanezcan en la zona y beneficien a comerciantes, emprendedores y vendedores locales.

Más de 1.000 puestos de trabajo por una nueva zona franca

Uno de los anuncios realizados durante la inauguración estuvo relacionado con la actividad económica y el comercio exterior. Rodríguez adelantó que en diciembre está prevista la inauguración de una zona franca de servicios en Colonia, que, según indicó, generará más de 1.000 puestos de trabajo.

El intendente explicó que se tratará principalmente de empleos vinculados al sector informático y tecnológico. Con esta incorporación, Colonia pasará a contar con seis zonas francas, entre ellas las de Nueva Palmira, Nueva Helvecia, Colonia del Sacramento y Juan Lacaze.

El nuevo frontón de pelota vasca

Durante su discurso también destacó la próxima inauguración del frontón de pelota vasca ubicado en el complejo Mihanovich. La obra implicó una inversión de US$ 5,5 millones con recursos propios del gobierno departamental.

El espacio será inaugurado con una exhibición de cesta punta, una de las 18 disciplinas que integran la pelota vasca. Rodríguez remarcó que el frontón tendrá características únicas en la región y que la elección de la cesta punta para la apertura responde a una aspiración personal vinculada a su padre, aficionado a la pelota.

La inauguración coincidirá además con la realización del Campeonato Mundial de Pelota Vasca en Argentina. El jerarca mencionó que la Federación Internacional de Pelota Vasca distinguió a Colonia con la organización de este evento.

El puerto y la conectividad con Argentina

Otro de los puntos destacados por el intendente fue la actividad del puerto de Nueva Palmira y las oportunidades vinculadas a la conectividad con Argentina.

Rodríguez se refirió especialmente a la llegada del China Zorrilla, el buque eléctrico de Buquebus, y dijo que este tipo de iniciativas pueden contribuir a mejorar la conexión entre Colonia y las ciudades argentinas ubicadas al otro lado del Río de la Plata.

“Eso va a generar que la conectividad con esas 20 millones de personas que viven enfrente de nuestra Colonia tengan mayores oportunidades de venir”, sostuvo.

El intendente cerró su discurso reivindicando la identidad del departamento y el papel de sus habitantes. Para Rodríguez, más allá de los atractivos arquitectónicos, gastronómicos y turísticos, el principal valor de Colonia está en su gente.

La propuesta de la Intendencia de Colonia permanecerá durante la Expo Prado con una agenda de actividades vinculadas a las distintas colectividades, gastronomía, música y propuestas interactivas.