El probable once alternativo de Nacional para enfrentar a Progreso por Copa AUF Uruguay, con la mira puesta en el Torneo Clausura

Nacional se enfrentará a Progreso este miércoles a las 15:00 en el Parque Saroldi, por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay , torneo que el tricolor mira con interés como una de sus puertas para clasificar a la Copa Libertadores .

Los dirigidos por Daniel Carreño llegarán al Saroldi (donde Progreso oficiará de local) conscientes de que solo una debacle los puede complicar en sus aspiraciones de pasar de fase.

A la misma hora Albion recibirá a River Plate en el Estadio Franzini. El pionero tiene 4 puntos y el darsenero 3 , mientras que Progreso perdió sus dos encuentros.

Con este panorama, al bolso le basta con un empate para pasar, e incluso se deberían dar varios resultados para que, en una eventual derrota, quede por fuera de los cuatro mejores terceros.

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El probable equipo de Nacional para enfrentar a Progreso por Copa AUF Uruguay

Al igual que en los anteriores dos partidos, Carreño aprovechará este encuentro de Copa Uruguay para darle minutos a varios jugadores suplentes y juveniles, con la mira puesta en el partido del próximo domingo ante Defensor Sporting, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Se espera que el entrenador realice once cambios con respecto al encuentro del pasado fin de semana ante Wanderers, y coloque un equipo similar al que utilizó contra River Plate por la segunda fecha de la fase de grupos de la copa.

Aquel día el tricolor formó con: Alexis Martín Arias; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Juan Ignacio García, Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Luciano González; Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Tiziano Correa.

Rogel, Cándido y Martínez fueron titulares en el empate ante Wanderers, y no estarán desde el arranque este miércoles. Además, todo indica que Carreño dará oportunidades en la zaga a Luciano Rodríguez, Tomás Viera y a Benjamín Núñez, que desde su llegada a Nacional solo disputó 63 minutos entre los dos primeros partidos del equipo en el Clausura, con Jorge Bava como DT.

Agustín de la Cuesta contra Benjamín Núñez y Santiago Silva en el partido entre Racing y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Además, Alejandro Martínez se perfila como el extremo izquierdo para enfrentar a Progreso, en lo que será su estreno como titular con la camiseta de Nacional. El argentino lleva 49 minutos disputados en dos partidos desde que arribó al tricolor.

Este es el probable de Nacional para enfrentar a Progreso: Alexis Martín Arias; Nicolás Rodríguez, Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Benjamín Núñez; Bruno Zuculini, Luciano González, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Alejandro Martínez y Tiziano Correa.