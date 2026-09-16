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Agustín Canobbio marcó el gol de la clasificación de Fluminense a las semis de la Copa Libertadores ante Platense, en un final con disturbios: mira el video

El uruguayo Agustín Canobbio anotó el gol ante Platense con el que Fluminense se clasificó a semifinales de la Copa Libertadores

16 de septiembre de 2026 8:49 hs
ESPN

El uruguayo Agustín Canobbio fue el protagonista al anotar el gol con el que Fluminense se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, luego de perder 2-1 frente a Platense de visitante, pero al haber ganado la ida 2-0 se metió entre los cuatro mejores por el resultado global, en un duelo con disturbios en el desenlace.

Al finalizar el encuentro en el estadio de Platense, en Vicente López, provincia de Buenos Aires, una invasión de hinchas locales al campo de juego opacó la gran campaña del Calamar, debutante en el máximo torneo continental.

Guido Mainero (30') y Bruno Sepúlveda (45+2') anotaron para Platense y el uruguayo Agustín Canobbio (57') marcó el descuento y decretó la clasificación del Flu. Luego de recibir un pase en profundidad de Hulk sobre la izquierda y de ganarle en el duelo individual a Ignacio Vázquez, el uruguayo se perfiló para su derecha dentro del área y remató al segundo palo para poner arriba al cuadro brasileño.

Tras la victoria el campeón de la Libertadores en 2023 espera por el ganador del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que se decidirá el miércoles en la capital ecuatoriana tras la victoria 1-0 de los paulistas en la ida.

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En el complemento, logramos "jugar nuestro juego y anotar un gol y eso fue lo más importante", para avanzar en la Copa, dijo el entrenador del Flu, Marcão.

Conseguimos "jugar nuestro juego y anotar un gol y eso fue lo más importante" para avanzar en la Copa, agregó.

Incidentes al final del encuentro y Fluminense es semifinalista

Platense se despidió con la frente en alto gracias a una actuación memorable en su debut en el torneo continental.

Pero la invasión al final del partido de sus hinchas al campo de juego fue una mancha en el andar del Calamar. En las tribunas, seguidores locales también invadieron un sector en el que se encontraban los torcedores del Flu y les robaron una bandera.

También se produjo una disputa entre integrantes de ambos planteles, que no pasó a mayores.

El lateral Gufa, de Fluminense, comentó que el altercado entre ambos planteles surgió de un festejo suyo, a pedido de un fotógrafo. Pero quitó trascendencia a lo ocurrido.

Fue un incidente típico de Libertadores, con un rival que estaba con "la cabeza caliente" por la eliminación, aseguró.

FUENTE: AFP

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