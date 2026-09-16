Matías Viña criticó a la dirigencia de River Plate, donde fue apartado, en su presentación en Cruzeiro: "Hay gente que no está a la altura"

El uruguayo Matías Viña fue presentado como nevo futbolista del Cruzeiro de Brasil y en la conferencia de prensa oficial recordó los duros tiempos que le tocó vivir en su estadía en River Plate argentino, tras ser parte de un grupo de futbolistas apartados por parte de la dirigencia en un predio aparte y de cambiarse en un container.

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"Es un gran club, pero hay gente allí que no está a la altura. Tenía contrato hasta fin de año. Podrían haberme dicho simplemente: ‘No te vamos a comprar, porque hay una obligación si alcanzas el 50% del tiempo de juego’. Lo habría entendido, habría buscado una solución para irme amistosamente y no me habría quedado dos meses como me trataron", comenzó narrando Viña.

O lateral-esquerdo Matías Viña foi oficialmente apresentado na Toca da Raposa II!



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@ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/0E0p1AwySg — Cruzeiro (@Cruzeiro) September 15, 2026 Viña fue el último de los marginados por el Millonario en resolver su salida, ya que la misma dependía de Flamengo, club dueño de sus derechos económicos, que acabó cediéndolo en el último día del mercado al Cruzeiro.

La palabra de Matias Viña tras ser marginado en River Plate "Nadie me informó de la situación. Me pusieron obstáculos para impedir mi salida, estaba dispuesto a rescindir el contrato para regresar a Brasil. Por suerte Flamengo siempre estuvo disponible para resolver la situación", continuó.