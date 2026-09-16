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Con asistencias del Pumita Rodríguez y Alan Saldivia, Vasco da Gama se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer a Independiente Santa Fe

El equipo brasileño se enfrentará en las semifinales de la Copa Sudamericana a Boca Juniors, que este martes eliminó a San Pablo con un gol de Leandro Lozano

16 de septiembre de 2026 8:23 hs
José Luis Rodríguez peleando una pelota con Maximiliano Lovera en la victoria de Vasco da Gama contra Independiente Santa Fe

José Luis Rodríguez peleando una pelota con Maximiliano Lovera en la victoria de Vasco da Gama contra Independiente Santa Fe

Foto: EFE

Vasco da Gama venció 2-0 al Independiente Santa Fe de Pablo Repetto y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana, con dos asistencias de los uruguayos Alan Saldivia y José Luis Pumita Rodríguez que ayudaron a la clasificación.

El equipo brasileño, comandado por el técnico portugués Pedro Emanuel, dominó la mayor parte del encuentro y llegó a tener el 60 % de la posesión del balón en el primer tiempo.

Pese al claro dominio, el conjunto colombiano –que contó con la titularidad de Franco Fagúndez– casi abrió el marcador en el minuto 18 del primer tiempo cuando Hugo Rodallega remató una asistencia desde la derecha que obligó a Léo Jardim a exigirse para salvar al Vasco. En el resto del primer tiempo, el equipo carioca arrinconó a los visitantes, pero falló en las finalizaciones.

Vasco abrió el marcador en el minuto 36 cuando el zaguero uruguayo Alan Saldivia rescató un balón por la banda derecha y ofreció una asistencia perfecta para que Bruno Duarte convirtiera el 1-0 de volea.

Boca Juniors clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a San Pablo con un gol de Leandro Lozano, que dedicó su gol a Juan Izquierdo

El Pumita Rodríguez fue clave en la goleada de Vasco da Gama a Olimpia para clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana: mirá las dos asistencias del uruguayo

El futbolista formado en las canteras de Defensor Sporting y Montevideo City Torque lleva 25 partidos disputados con Vasco da Gama, club al que llegó a principios de 2026 proveniente del Colo Colo, y aportó su primera asistencia en el conjunto de Río de Janeiro.

En el segundo tiempo, pese a la ventaja parcial, Pedro Emanuel mandó a la cancha a algunos titulares que venía reservando, como el atacante colombiano Andrés Gómez, lo que permitió que el Vasco elevara su dominio.

A los 64, dos minutos después de realizar cuatro cambios, el equipo carioca encontró el segundo gol. Tchê Tchê inició una jugada por la derecha, por donde entró el Pumita Rodríguez, quien mandó el balón al área para que el recién entrado David ampliara de cabeza.

El lateral derecho lleva 40 encuentros disputados este año con el Vasco, en los que aportó siete goles y siete asistencias.

Vasco da Gama se enfrentará en las semifinales de la Sudamericana a Boca Juniors, que este martes eliminó a San Pablo tras empatar 1-1 en el Estadio Morumbí con un tanto del uruguayo Leandro Lozano para superar a los brasileños por un global de 2-1.

FUENTE: Con información de EFE

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