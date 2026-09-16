OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 16 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 16 de setiembre de 2026.

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Colonia, Paso de los Toros, Punta del Este, Maldonado y Belén.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 16 de septiembre Trabajos programados para mejorar el servicio

Miércoles 16/9

Punta del Este

Maldonado

Tacuarembó

Rivera

Salto

Colonia del Sacramento

0800 1871 | * 1871 gratis desde móviles#oseuruguay

+_ https://t.co/tDap4Lij7n pic.twitter.com/iYGW8XGwTu — OSE (@OSE_Uruguay) September 15, 2026 COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable

Zona afectada: barrio San Benito y Cartódromo, desde Quinke hasta San Benito 3 y desde Bulevar San Benito hasta Zapicán

Desde: 16/09/2026 - 09:00 - Hasta: 16/09/2026 - 12:30

Motivo: trabajos de mejoras y colocación de hidrante en la red de distribución PASO DE LOS TOROS: afectación del normal suministro de agua potable