OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 16 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 16 de setiembre de 2026.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Colonia, Paso de los Toros, Punta del Este, Maldonado y Belén.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 16 de septiembre
COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: barrio San Benito y Cartódromo, desde Quinke hasta San Benito 3 y desde Bulevar San Benito hasta Zapicán
- Desde: 16/09/2026 - 09:00 - Hasta: 16/09/2026 - 12:30
- Motivo: trabajos de mejoras y colocación de hidrante en la red de distribución
PASO DE LOS TOROS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada Cuadrante entre Rómulo Mangini, Rivera, Paula B. de Godoy y Aparicio Saravia
- Desde: 16/09/2026 - 09:00 - Hasta: 16/09/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calle 31 a 21, desde Gorlero a Rambla Artigas
- Desde: 16/09/2026 - 08:00 - Hasta: 16/09/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de mejora y de empalme en la red de distribución
MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calle Román Guerra entre Francisco Aguilar y Francisco Maldonado
- Desde: 16/09/2026 - 08:00 - Hasta: 16/09/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
BELÉN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 16/09/2026 - 08:00 - Hasta: 16/09/2026 - 14:00